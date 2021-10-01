消息称华为 Mate V、荣耀 Magic X 两款折叠屏手机将于四季度推出

IT之家 10 月 1 日消息 2021 年，折叠屏手机重新掀起市场热潮。除了已发布折叠手机的三星、华为、小米外，OPPO、vivo、荣耀也传出将推出折叠屏手机的消息。

据数码博主 @菊厂影业 Fans 今日爆料，今年四季度将迎来两款折叠屏新机，分别来自荣耀和华为。

据该博主爆料，第四季度将发布的折叠屏新机之一来自荣耀，该机是旗下第一款折叠屏手机，目前据说代号是“Magic X”。该博主还称，这款折叠屏与华为 Mate X2 造型相似，但是却又有一些不同，荣耀方面对这款新的折叠屏信心满满。

值得一提的是，此前有多位数码博主透露，今年 10 月到年底，荣耀将推出折叠屏手机，屏幕供应商为维信诺（Visionox）。

@菊厂影业 Fans 爆料的另一款折叠屏手机来自华为，该机名为 Mate V，采用上下折叠屏，同时华为还会推出全新的 GT3 系列手表和 Watch D 手表。

此外，华为的 Mate V 折叠屏手机造型专利图很早前就已经曝光，该博主称这款上下折叠版本的手机定位应该不会超过万元，主要是面向女性消费者人群。

IT之家了解到，市场调研机构 SA 今年 5 月预测，2022 年全球折叠屏智能手机销量有望达 1300 万部，2023 年有望增至 3700 万部。