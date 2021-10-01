苹果发布 macOS Safari 浏览器技术预览版 133：修复 Bug，提高性能

IT之家 10 月 1 日消息 据 MacRumors 报道，苹果今天发布了 Safari 技术预览版更新 133。苹果在 2016 年 3 月首次推出实验性浏览器。苹果设计 Safari 技术预览版是为了测试可能被引入 Safari 未来发布版本的功能。

Safari 技术预览版 133 包括对 CSS、CSS Cascade Layers、CSS 字体加载 API、Accessibility、JavaScript、Web API、WebRTC、Media、WebGL 以及 Web 和 App 扩展的 Bug 修复和性能改进。

目前的 Safari 技术预览版是建立在 macOS Monterey 中包含的 Safari 15 更新之上的，因此，它包括几个 Safari 15 功能。有一个新的精简标签栏，支持标签组来组织标签，同时改进了对 Safari Web 扩展的支持。

实况文本允许用户在网络上选择和互动图片中的文本，但需要 macOS Monterey 测试版和 M1 Mac 支持。还有快速笔记支持，用于添加链接和 Safari 高亮，以记住重要的信息和想法。

其他更新包括 WebGL 2 和新的 HTML、CSS 和 JavaScript 功能。

IT之家获悉，新的 Safari 技术预览更新可用于 macOS Big Sur 和 macOS Monterey，后者是将于今年秋季发布的 Mac 操作系统的最新版本。

Safari 技术预览版更新可通过系统偏好设置中的软件更新机制提供给任何下载该浏览器的用户。

苹果公司推出 Safari 技术预览版的目的是为了收集开发者和用户对其浏览器开发过程的反馈。Safari 技术预览版可以与现有的 Safari 浏览器并排运行，虽然是为开发者设计的，但不需要开发者账户就可以下载。