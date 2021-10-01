ABB 推出全球最快电动汽车充电器，充满电只需 15 分钟

路透社报道称，瑞士工程公司 ABB 于 9 月 30 日推出了世界上最快的电动汽车充电器，以满足特斯拉等车企电动汽车蓬勃发展的需求。

报道称，ABB 正在基于全新的 Terra 360 模块化充电器推进其价值约 30 亿美元的电动汽车 (EV) 充电业务计划。

ABB 表示，该设备最多可同时为四辆汽车充电，并且可以在 15 分钟内为任何电动汽车充满电，这对担心充电时间可能长达数小时的客户很有吸引力。

“随着世界各国政府制定有利于电动汽车和充电网络以应对气候变化的公共政策，对电动汽车充电基础设施，尤其是快速、方便和易于操作的充电站的需求比以往任何时候都高。”ABB 电动汽车事业部总裁 FrankMuehlon 说到。

根据国际能源署的数据，尽管去年疫情蔓延导致新车销量下降，但全球注册的电动汽车数量在 2020 年增长了 41%，达到 300 万辆。IEA 表示，增长趋势延续至 2021 年，今年前三个月电动汽车销量增长了 140%。

ABB 的 Terra 360 可在不到三分钟时间内，实现 100 公里续航充电，将于今年年底在欧洲上市。美国、拉丁美洲和亚太地区稍晚于 2022 年上市。该产品更多地针对加油站、商店和公司等商业客户，而不是驾车者的私人车库，目前 ABB 尚未公开产品价格。