宝马公司提高了今年的利润预期：通过提高汽车售价，抵消缺芯影响

10 月 1 日，彭博社报道称，通过提高汽车售价对冲因芯片短缺造成的不利影响后，宝马公司提高了今年的利润预期。在本周四的一份声明中，宝马公司的税前利润为 9.5% 至 10.5%，高于此前预期的 7% 至 9%。

“虽然半导体供应限制预计将进一步影响生产和交付，但新车和二手车持续的积极定价影响将过度补偿这些负面销量影响。”宝马系公司同时表示，预计其税前利润仍将“显著增长”，自由现金流预计约为 65 亿欧元（75 亿美元）。

全球汽车制造商在与解决全球芯片危机时面临着越来越大的困境，预测机构 IHS Markit 在 9 月中旬对汽车生产预测进行了迄今为止最大的调整，由于全球芯片短缺，其预测全年汽车销量继续下降。咨询公司 AlixPartners 表示，全球汽车制造收入受到的冲击可能达到 2100 亿美元。

AlixPartners 汽车和工业业务全球联合负责人马克・韦克菲尔德 (Mark Wakefield) 表示，每个人都希望芯片危机到现在已经有所缓解，但马来西亚疫情封锁等问题加剧了事态。

福特、通用等汽车制造商也曾警告说，由于芯片短缺，今年的利润将大幅减少。但其中一些损失（如果不是很大的话）已被强劲的消费者需求和创纪录的汽车价格带来的更高利润所抵消。

日本汽车制造商本田汽车公司（Honda Motor Co.）近日也表示，由于芯片短缺以及海外新冠疫情蔓延导致的零部件发货延迟，8-9 月其日本国内工厂的汽车产量比原计划可能减产 6 成，10 月上旬还将减产大约 3 成。