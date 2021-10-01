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国产 Linux 发行版 CutefishOS 0.5 Beta 发布，新增通知模块

2021/10/1 19:19:51 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 1 日消息 CutefishOS 是一款国产的具有现代风格设计与实用的 Linux 桌面操作系统，基于 Debian 11 底层基础软件包，搭载使用 Qt Quick 技术开发的 Cutefish 桌面环境 (简称: CutefishDE)。

近日，CutefishOS 0.5 Beta 发布，带来了多项新功能与新应用。

CutefishOS 0.5 Beta 弥补了操作系统的一些核心功能，包括新增通知模块，新增截图应用、视频播放器应用，新增 Deb 软件包安装应用。

文件管理器

  • 默认方式

  • 支持排序

  • 支持显示隐藏文件

  • 支持键盘搜索选择

  • 优化启动速度

设置

  • 新增触摸版选项

  • 新增最小化动画选项

  • Dock 新增智能隐藏选项

  • 字体列表只显示支持当前语言的字体

启动器

  • 支持拖拽改变 App 位置

  • 添加“发送到 Dock”，“从 Dock 中移除”选项

终端

  • 支持窗口透明度，模糊，字体设置

IT之家了解到，该系统目前尚未提供图形界面更新系统，大家可以在终端输入命令更新：

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade

CutefishOS 0.5 Beta 下载地址：点此下载

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关键词：CutefishOSLinux 发行版linux

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