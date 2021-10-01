国产 Linux 发行版 CutefishOS 0.5 Beta 发布，新增通知模块

IT之家 10 月 1 日消息 CutefishOS 是一款国产的具有现代风格设计与实用的 Linux 桌面操作系统，基于 Debian 11 底层基础软件包，搭载使用 Qt Quick 技术开发的 Cutefish 桌面环境 (简称: CutefishDE)。

近日，CutefishOS 0.5 Beta 发布，带来了多项新功能与新应用。

CutefishOS 0.5 Beta 弥补了操作系统的一些核心功能，包括新增通知模块，新增截图应用、视频播放器应用，新增 Deb 软件包安装应用。

文件管理器

默认方式

支持排序

支持显示隐藏文件

支持键盘搜索选择

优化启动速度

设置

新增触摸版选项

新增最小化动画选项

Dock 新增智能隐藏选项

字体列表只显示支持当前语言的字体

启动器

支持拖拽改变 App 位置

添加“发送到 Dock”，“从 Dock 中移除”选项

终端

支持窗口透明度，模糊，字体设置

IT之家了解到，该系统目前尚未提供图形界面更新系统，大家可以在终端输入命令更新：

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade

CutefishOS 0.5 Beta 下载地址：点此下载