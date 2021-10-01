2021 年第三季度，用户在苹果 App Store 总消费达 215 亿美元

IT之家 10 月 1 日消息 根据 SensorTower 公布的最新数据，2021 年第三季度，用户在苹果 App Store 和谷歌 Google Play 的总消费达 340 亿美元，同比增长 15.1%。

疫情以来，用户苹果 App Store 和谷歌 Google Play 商店的消费一直保持增长，目前已经放缓。第三季度的增长主要由 Google Play 带动，从 102 亿美元增至 121 亿美元，同比增长 18.6%。而苹果 App Store 收入从 190 亿美元增至 215 亿美元，增幅为 13.2%。

此外，用户首次安装 App 的次数比去年有所下降。SensorTower 表示：“2011 年第三季度，苹果 App Store 的 App 安装量（首次）下降了 1.2%，从 82 亿下降到 81 亿。Google Play 则下降 2.1%，从 282 亿下降到 276 亿。”

IT之家了解到，苹果 App Store 目前是世界各地许多反垄断机构指控的对象，苹果也一直在做出改变。然而，摩根士丹利分析师凯蒂・休伯蒂（Katy Huberty）表示，这些变化不会对苹果 App Store 的销售利润造成任何重大损害。