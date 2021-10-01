特斯拉第三代家庭充电桩 21.36.4 固件更新：可识别车架号，不认识的车不能充

IT之家 10 月 1 日消息 特斯拉第三代家庭充电桩迎来 21.36.4 固件版本更新，本次更新带来了充电权限功能，可通过识别车架号，给指定的 1 辆或多辆特斯拉充电。

根据官方的介绍，新版本固件共 3 个权限可选：所有车辆、仅限特斯拉车辆以及仅限授权的特斯拉车辆。用户可在后台设置授权的车架号，充电桩就只会给被允许的车辆充电。

IT之家了解到，官方表示，该功能比较适合在小区公共车库安装充电桩的车主，最多可授权 10 辆车，支持特斯拉全系 4 款车型。