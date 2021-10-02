周末酒店 App 实名举报携程二选一，后者回应：坚决支持酒店行业公平竞争，反对“二选一”

IT之家 10 月 2 日消息 10 月 1 日，“周末酒店”度假 App（简称“周末酒店”）在其平台上发出实名举报信息，称其连续接到各大合作酒店通知下架发布于该平台上的产品的要求。原因是酒店收到携程旅行网通知，要求与周末酒店有合作关系的酒店下架发布于该平台上的产品，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制。

10 月 1 日晚间，针对周末酒店 App 的涉嫌二选一的举报，携程发布声明称，坚决支持酒店行业公平竞争，反对“二选一”，同时携程珍视所有合作伙伴。

针对此事件，携程发布声明称，在酒店预售领域携程一直与行业媒体和 KOL 保持良好的合作关系，其中也包括“周末酒店”，此前双方一直沟通良好，合作顺畅。

携程表示，酒店预售是平台、渠道与商家合作，以优势的价格吸引消费者，消化淡季库存的一种营销手段，一般情况下并不适用于热门节假日。事实上，在节假日来临前，酒店一般也会大量下架携程平台上的预售库存，以便提升收益。对于此类行为，在不违反市场良性竞争秩序前提下，携程一直都给予酒店方面充分的尊重、理解和支持，并积极配合酒店方的运营策略。对目前与“周末酒店”造成的一些误解，已经做出了积极的沟通、解释。

携程还称，一直以来都遵守相关法律法规、拥护监管制度、恪守行业规范，坚决支持酒店行业公平竞争，反对“二选一”。