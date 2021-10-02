小米 MIX 4 推送 MIUI 12.5.9 稳定版：支持小米真无线降噪耳机 3 Pro 空间音频

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作者： 在水

IT之家 10 月 2 日消息 据网友反馈，近期小米 MIX 4 全面屏手机推送了 MIUI 12.5.9 稳定版更新，大小为 715MB，新增支持小米真无线降噪耳机 3 Pro 空间音频功能，此前小米 Civi 已经支持小米真无线降噪耳机 3 Pro 空间音频。

下面是小米 MIX 4 更新内容：

系统

新增 支持 Xiaomi 真无线降噪耳机 3 Pro 空间音频功能

优化 更新谷歌安全补丁 (2021#09), 提升系统安全性

锁屏

修复 指纹解锁时偶现闪黑条的问题

状态栏、通知栏

修复 分身空间导致的悬浮通知异常闪烁问题

修复 悬浮通知圆角缺失的异常

修复 三方主题下收到悬浮通知时，偶现背景异常的问题

修复 使用三方主题时，横屏下拉通知栏无法全屏的问题

IT之家获悉，小米真无线降噪耳机 3 Pro 拥有 40dB 深度降噪，支持自适应主动降噪、双重通透模式。

小米真无线降噪耳机 3 Pro 支持 HiFi 级高保真音质，高清音频、超低失真，还原真实。

小米真无线降噪耳机 3 Pro 支持空间音频，360° 环绕声场，支持头部跟踪功能，可实现声临其境的效果。

小米真无线降噪耳机 3 Pro 还全球首发 LHDC 4.0，次世代的超清音频协议，拥有类钻石双磁单元，拥有超灵敏震动效果，细腻动听。

小米真无线降噪耳机 3 Pro 拥有三种配色，分别为：极光绿、流光白、曜石黑。