闻泰科技完成收购 Newport：全年规划资本支出超 18 亿元，树立半导体业务战略目标

闻泰科技在投资者互动平台表示，公司生产经营正常。公司在半导体业务板块树立了宏伟的战略目标，将业务拓展超越了标准产品的领域。

2021 年上半年，该公司半导体业务研发投入 3.93 亿元 (全年规划 9.4 亿元)，进一步加强了在中高压 Mosfet、化合物半导体产品 SiC 和 GaN 产品、以及模拟类产品的研发投入。

2021 年，预计全年规划资本性支出 18.4 亿元，主要扩大产能和研发相关的设备投入。公司在德国汉堡晶圆厂的新增 8 寸晶圆产线已顺利投产运营。已完成对英国 Newport 晶圆厂 100% 股权的收购，并已将其运营纳入管理体系。

Newport 晶圆厂在车规级 IGBT、功率 MOSFET、模拟芯片和化合物半导体等领域的产能和工艺能力，与安世集团现有的产品与工艺能力的融合，将有助于推动公司抓住电动汽车时代和 AIoT 时代带来的双重机遇。

闻泰科技还表示将大幅增加在模拟开关市场的投入，目前第一批电源管理 IC 已经推出；第二代 650 V 功率 GaN FET 器件系列开始批量供货。

此外，闻泰还推出了用于标准逻辑器件的全球最小且最薄的 14、16、20 和 24 引脚封装，新封装不但比竞争产品管脚尺寸更小，而且还节省了 25% 的 PCB 面积。

在化合物半导体产品方面，目前氮化镓已推出硅基氮化镓功率器件 (GaN FET)，已通过 AEQC 认证测试并实现量产，碳化硅技术研发也进展顺利，碳化硅二极管产品已经出样。