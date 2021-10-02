高德地图 iOS 版已支持车道级导航，苹果 iPhone 8 及以上机型可用

IT之家 10 月 2 日消息 感谢IT之家用户 @田小畅 投稿，高德地图 App iOS 版目前已经支持车道级导航，用户在导航设置中可以直接开启，支持 iPhone 8 及以上手机。这一导航功能目前正处于抢先体验阶段，可以帮助用户在高架桥、高速公路、城市快速路中精准定位，不错过出口。

开启该功能后，导航界面呈现 3D 画面，更直观地显示前方道路，同时还支持限速标识显示。目前车道级导航功能已经支持深圳、广州、东莞、成都、重庆、杭州、苏州、天津等城市，小米 11 Pro、荣耀 Magic3 等手机已支持该功能。

IT之家了解到，高德地图的车道级导航，需要用户将高德地图 App 更新至 v11.1 及以上版本，截至目前支持的范围为：天津市、重庆市、河北省、四川省、浙江省、江苏省、广东省（佛山除外）的高速路和快速路段，同时正在逐步扩大支持当中。

官方提示，如果用户在已支持的城市没有看到车道级导航入口，可以尝试重启 App 后重试。

此外，有用户反馈称，车道级导航不能和苹果 CarPlay 功能同时开启。具体支持情况还需要实际测试。同时，欢迎IT之家用户在评论区反馈高德地图 iOS 版车道级导航的支持情况。