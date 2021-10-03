破解苹果限制，第三方维修店更换 iPhone 13/Pro 屏幕后不会禁用 iOS 15 Face ID

IT之家 10 月 3 日消息 据 9to5Mac，上周有报道称，如果你用第三方维修更换 iPhone 13/Pro 屏幕，Face ID 就会停止工作。现在, 一个新的视频显示，第三方维修可以成功更换 iPhone 13/Pro 的屏幕，并且使面部识别工作, 但整个过程也没有那么简单。

当最初报道手机维修人员视频时，其表示，即使你把 iPhone 13 系列的屏幕换成另一个原装显示屏，也会出现“无法验证此 iPhone 有一个真正的苹果显示屏”的信息。

他随后建议，有一些变通办法，比如在新屏幕上安装其他部件，但大多数维修店不会这样做，因为这“太复杂”。

考虑到这一点，英国第三方维修店 iCorrect 证明，在不失去 Face ID 的情况下更换 iPhone 13 系列屏幕是可能的，但是，这的确是一个非常复杂的过程。

IT之家获悉，在一篇博文中，iCorrect 解释了为什么 iPhone 13 系列在更换屏幕时禁用 Face ID，还介绍了自苹果在 iPhone X 上引入这项技术以来的背景。

“根据我们的研究，iPhone 通过嵌入在屏幕上的微芯片与屏幕进行通信。这个屏幕微芯片是一个集成电路（电子元件组装成一个单元），负责将模拟触摸（用户手指按在屏幕上产生的模拟信号）转换为数字信号（供 iPhone 理解，因为 iPhone 是一台微型计算机，不理解模拟信号）。 (......) iPhone 13 的屏幕集成电路现在不仅充当 ADC，启用 True Tone，携带非正版信息的 ROM，而且现在还与 Face ID 进行通信。我们相信这种与 Face ID 的通信可能是 iOS15 的一个 Bug。但它向我们展示了未来屏幕集成电路将变得多么复杂的一幕。我们预计下一代 iPhone 将包含两个生物识别技术，即 Face ID 和屏幕 Touch ID。我们预计未来更换屏幕时，将禁用屏幕内的 Touch ID。”

虽然我们上次对苹果公司这样做的看法是关于维修权法的争议，但 iCorrect 对苹果公司为何对第三方维修店如此挑剔有不同的看法。

“在我看来，我不能对整个行业进行评论的是，这不是与第三方维修的斗争，这是苹果与中国第三方维修的斗争。作为消费者和维修商，我们只是被夹在中间。苹果公司在外部和内部设计了漂亮的技术，他们在中国地区生产，然后由中国拆卸技术并制造替代部件。苹果正在利用自己的才能来对付中国第三方维修，阻止使用第三方售后零件。不幸的是，这也意味着他们也阻止使用第一方的零件。大科技制造商的这种才能可以被看作是通过零件序列化进行控制。 这一禁用 Face ID 的举动原本被视为苹果公司的一招制胜法宝，但今天我很高兴地报告，这只是制胜。”

下面是如何在保持 iPhone 13 系列 Face ID 工作的情况下更换屏幕的视频。