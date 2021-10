新系统真香，盘点 Win11 商店里必装软件

很快我们就会迎来 Win11 正式发布的日子,可新系统的表现…… 还是差那么一点点。特别是很多刚加入的模块,经常会遇到这样或那样的问题。其实我们在关注 Win11 本身的同时,却一直忽略掉应用商店这块宝地。

随着微软对商店支持力度的不断提升,里面各种好玩的东东也在慢慢丰富起来。就比如说接下来这几个,堪称 Win11 里的真香现场!

1. Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys 是微软推出的一款辅助工具集,内置有很多功能模块。比如你可以用它批量调整图像尺寸、通过拾色器读取屏幕任意区域上的颜色、按下 Shift 键实现窗口的快速布局(相比 Win11 的窗口布局更高效)、通过映射器修改键盘快捷键(方便苹果系统的小伙伴使用)等,可最厉害的还得数它的搜索功能。

在 PowerToys 中,我们可以通过“Alt + 空格”调出快速搜索栏。这里的搜索类似于 Windows,但更快也更实用。你可以用它搜索文件、定位程序、数学运算、筛选文件夹。除了没有语音搜索,它几乎搞定了所有用户在搜索方面的诉求。再加上这是一款完全没有广告的官方工具,大大提高了它的实用性。

2. Snipaste

Win11 的截图工具历经多次改版,可依旧难用,这款 Snipaste 除了拥有一键截图、一键存图、一键编辑三组传统功能外,还特别加入了“贴图”这一绝技。举个例子,比如你正在编写一份文件,突然觉得参考一下“前人”的东东更有效率,这时就可以借助贴图功能,将别的资料“粘贴”在旁边对照编写。和传统的窗口排列相比,贴图功能不仅用起来方便,其自动置顶机制还有效避免了程序遮挡对操作造成的影响。

此外,Snipaste 还带有丰富的图片编辑功能,比方说日常用到的马赛克涂抹、箭头标注、文字标签等,都可以在软件内直接搞定。

3. 微软必应词典

词典的重要性在日常工作中不言而喻,微软必应词典是一款集翻译、阅读、背单词、口语训练于一体的综合类词典软件。传统功能并不出众,但它的背单词功能却十分专业。词典内置有英语四级、英语六级、GRE、GMAT、TOEFL 等专业考试词汇,以及国外生活、高考词汇、考研词汇等一些实用生词本,点击旁边的“背”即可进入背单词模式。

必应词典的背词机制很有趣,当屏幕出现英语单词时,按住下方按钮开始思考。如果在规定时间内未松手,则代表该单词不会。反之松开按钮的时间越短,代表对该单词越熟悉。之后词典会自动记录这些数据,并生成图表,便于你下次使用。同时你也可以将不熟悉的单词添加到生词本里,对疑难词重点记忆。

4. Files – File Manager for Windows

Files 是一款功能足以碾压原版的第三方资源管理器,除了内置很多官方没有的功能外,在整个外观和操作方法上也极尽模仿 Windows,尽最大程度降低用户的学习成本。

Files 的功能主要分为两块,一是类似于 Windows 的传统功能,二是它自己的特色功能。基本功能这里就不多说了,反正 Windows 能做的它几乎都能搞定。特色功能方面,除了大家期待已久的多标签面板、自动打开上一次位置、双窗格视图、文件 Tag、简洁权限面板外。还由于其基于 Fluent Design 设计,因此也具备了官方版特有的夜间模式、新折叠右键等属性。同时 Files 还在官方资源管理器基础上,对图标分组、布局排列、可视化效果等方面,做出了自己的创新!毫不夸张地说,在目前这个时间点上,Files 已经远远将官方版落在后面了。

5. 官方精简版 QQ

很多软件都有单独的 UWP 版,但不是体验太差,就是功能更新慢。QQ 桌面版同样来自于腾讯,但与普通 UWP 版不同,它的整体框架与我们常见的普通版没什么两样。

“商店桌面版”使用了和普通版一样的外观,功能上的区别也相差无几。由于是商店里安装,因此它可以直接享受微软的一键更新与一键卸载服务。特别是由于微软商店的限制,这个版本还专门去掉了广受诟病的“QQ Protect”,而后者恰恰是很多老电脑运行 QQ 卡顿的元凶。

6. Microsoft Whiteboard

如果你的 Windows 设备是一台平板,那么 Whiteboard 将是最不可或缺的应用之一。正如它的名字所言,这是一款 Windows 下的白板软件。你可以通过手指或触控笔,在平板上任意书写、绘画,或者将自己的想法记录下来,与他人一同协作分享。和 OneNote 一样,Whiteboard 也没有边框与区域的限制,这使得我们在创作时,可以拥有无限的自由度。此外和其他 Microsoft 工具一样,Whiteboard 也支持云端实时备份与同步,大大提高了用户的日常体验。

7. Sleep Waves Free

“白噪音”这个词相信大家并不陌生,在自己心烦意乱或者睡不着觉时,打开白噪音就能快速平静下来。Sleep Waves 是一款功能实用的白噪音软件,除了可以像其他软件一样,发出柔风、细雨、火车、风铃等让人宁神的声音外,它的最大特点是能够将不同音效混合在一起播放。软件使用很简单,点击图片播放音效,拖动滑杆调整音量。尽管是纯英文界面,但上手并没有什么难度。

8. Microsoft To Do

对于做事没有计划的人来说,一款优秀的 To-Do List 是十分有必要的。Microsoft To Do 是微软出品的一款待办清单软件,首先它是一款免费应用,甚至免费的功能比很多收费软件都强。其次它的功能支持全面,重复、提醒、细化步骤、建立任务……,基本上你能想到的功能,它这里都能实现。同时作为一款 Microsoft 套件,它与其他微软组件的配合也很完美,比如你刚刚在 Outlook 里标记了一封邮件,转眼间 Microsoft To Do 就会自动生成一份任务。而在这个过程中,你是全程不用动手的。

顺道说一句,Microsoft To Do 还是目前少有的 Win、Android、iOS 全平台同步软件。全免费 + 全平台同步,我想这一点就足够让人吹爆了吧!

9. Lively Wallpaper

厌倦了一成不半的桌面壁纸,不妨换一个心情。Lively Wallpaper 是一款简单实用的动态壁纸软件,具有两大功能。一是为桌面添加高大上的动态桌面背景,二是加入了很多小伙伴日思夜盼的 —— 任务栏变透明!

Lively Wallpaper 内置有十二组壁纸,虽然数量不多,但质量普遍很高。与其他动态桌面相比,Lively Wallpaper 除了资源占用极低以外(除非是那些很老很老的老爷机),高分辨率是它的最大亮点。即便是在主流的 4K 显示器上,也能很清晰地展现。同时 Lively Wallpaper 还为绝大多数壁纸提供了自定义选项,炫酷的同时还支持手工 DIY,想想是不是都感觉很幸福!

写在最后

总的来说,应用商店就是一个大宝库,无论你对现行 Win11 的设计满不满意,都能在这里找到令自己心动的那一个。顺道说一句,除了上面提到的这些小工具外,微信、B站、爱奇艺等也都推出过自己的 UWP 版本,虽然功能不及桌面版全面,但全程没有一丁点广告就是它的最大看点。好了,这就是本期要和大家分享的几款小工具,喜欢的话赶紧试一试吧!