长沙地铁 6 号线全线洞通：全长 48.11km，引入 Brokk 机器人作业

IT之家 10 月 3 日消息 根据官方消息，长沙地铁 6 号线于 9 月 30 日全线洞通，最后一个区间湘雅三医院站～六沟垅站区间顺利贯通。至此，线路总长达 48.11 km 的 6 号线全线盾构区间“洞通”。目前，6 号线正为按期实现试运行和初期运营目标全力加速。

据了解，长沙地铁 6 号线采用盾构 + 矿山法结合的施工方式，工程单线总长 78.6km。首台盾构机于 2018 年 4 月 28 日下井始发，全线共投入 43 台盾构机施工，高峰期 33 台盾构机在地下同时掘进。

具体来看，6 号线开挖难度较大，先后下穿湘江、圭塘河、浏阳河、石坝河、老屋坝河等高富水风险区。下穿湘江时，采用了泥水平衡盾构施工，并开展断层破碎带泥水盾构过江地铁隧道成套建造技术研究的科研课题、克服区间风井有限空间盾构分体始发难题，减小风险。

其它方面，长沙地铁 6 号线 8 次穿越铁路干线及高速公路，5 次穿越既有运营地铁线，首次采用双侧壁导坑暗挖工法用于车站施工。

官方表示，今天最后贯通的湘～六站区间为 6 号线难度最大的暗挖区间，区间穿越地层复杂多变且局部存在构造角砾岩，极不稳定，施工难度大、安全风险高。施工单位多次邀请专家会商，解决了隧道软岩变形、易掉块及开挖进度慢等难题。同时在长沙地铁建设中首次引入先进设备 Brokk 机器人，360° 全方位多功能高精度作业，能适应不同断面的隧道施工，进一步提升开挖安全系数。

长沙地铁 6 号线总投资概算 369 亿元，依次穿过望城区、湘江新区、高新区、岳麓区、开福区、芙蓉区、雨花区、经开区、长沙县。共设车站 34 座，13 座为换乘站，分别与 9 条地铁线路、1 条磁浮线路、2 条城际线路换乘。

目前 6 号线全线 34 座车站已完成 33 座车站主体结构封顶，剩余黄花机场西站计划 10 月底完成