苹果回忆：为证明 iPhone 结实，乔布斯拿起手机就往地上摔

10 月 4 日消息，随着苹果联合创始人史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）逝世 10 周年纪念日临近，许多科技行业人士开始分享有关他的点滴记忆。其中美国科技记者罗杰・程（Roger Cheng) 回忆称，乔布斯曾拿起手机往地下摔，以向记者证明其结实耐用。

提起乔布斯，大多数人都会想到他穿着标志性的蓝色牛仔裤和黑色高领毛衣，站在苹果发布会的舞台上，手里拿着苹果智能手机的场景。但对罗杰来说，这个名字让他想起了初代 iPhone 脱离乔布斯的手、飞过空中然后砸在地板上的那个难忘场景。

当时，苹果刚刚于 2007 年 1 月份发布了其开创性的智能手机 iPhone，但距离真正上市开售还有几个月时间。乔布斯专程造访了当时位于曼哈顿世界金融中心地区的《华尔街日报》总部，让二十多名编辑和记者得以一睹这款设备的风采。

在那里，乔布斯回答了关于这款设备的很多问题，其中有人问起手机的耐用性。乔布斯对此的反应是：把随身带着的发布前机型抛向房间中央，引起记者一片惊呼，然后当手机落在地板（铺着地毯）上时，整个房间都安静了下来。

这段记忆突显了乔布斯为了给人留下深刻印象而付出的努力。这位富有远见的企业家撼动了多个行业，并改变了我们与移动设备互动的方式。

作为常驻纽约的科技记者，罗杰很少有机会参加苹果的发布会，包括乔布斯首次发布 iPhone 的 MacWorld 活动。但他幸运地与其他编辑和记者共同被邀请参加了上述的私人会议。

乔布斯花了很大很多时间回答有关苹果手机的常见问题，但要求会议上讨论的内容要绝对保密，他坚持每个人不仅要关掉和放下录音机，还要把笔记本和钢笔收起来。每个人都照办了，并渴望看到这款设备。

直到乔布斯拿出 iPhone，并被问到它的耐用性，这才引起了人们的质疑。虽然乔布斯手中的智能手机比他在 MacWorld 上展示的原型机更精致，但早期手机非常容易出现问题，这让他那漫不经心的抛出动作给人留下了更深刻的印象。想象一下，如果 iPhone 在这么多记者面前坏掉或关机，那将会引发多么严重的后果！

当然，这款手机最终毫发无损，铺着地毯的地板很可能成了它的救星。苹果的工作人员分发了几个其他测试机型给到场记者体验。想象一下当时的场景：20 多名盛装打扮的职业记者分成几个小组，像小学生那样围着新手机窃窃私语，然后开始用滑动、捏和其他手势测试当时具有革命性意义的电容式触摸屏。

iPhone 给人们留下了深刻的印象，就像几个月后它在 6 月份上市时给公众造成的震撼一样。当然，这款设备后来给移动行业带来了革命性的变化，将智能手机拖入了现代，并注入了一种别致的元素，使它们变得令人向往。

iPhone 创造了每年一度的发售现象，即果粉在发布当天会在苹果和运营商店外排队等待抢购新机。尽管暴发了新冠肺炎疫情，但今年苹果专卖店门前依然排起了购买 iPhone 13 的长队。对许多人来说，乔布斯在数千人面前展示一代又一代 iPhone 的画面仍是难以忘怀的记忆。

但在罗杰的脑海中，永恒的烙印是乔布斯在那间中型会议室里的形象：他站在一群围坐在 U 型桌子周围的记者面前，冒着风险让人们惊叹不已，而这正是他运营下的苹果缩影。