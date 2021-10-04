本田将在 2030 年发射火箭，2040 年后将成为支柱业务

IT之家 10 月 4 日消息 日经新闻报道，本田宣布涉足将人造卫星送上太空的小型火箭业务。

IT之家了解到，本田将开发能运载重量 1 吨以下卫星的小型火箭，将在 2030 年之前发射试飞火箭。此外，他们还将在今后 6 年里向研发投入创出历史新高的 5 万亿日元，使火箭将成为与纯电动汽车（EV）等并驾齐驱的支柱之一。

据称，本田计划将其火箭飞机送回发射台以供重复使用，以此大幅降低成本。据估计一次发射最多需要约 50 亿日元的成本。这个想法类似于应用自动驾驶技术，使车辆比同行更便宜地重复使用。

也就是说，本田将在发动机的喷射等方面充分利用其发动机领域积累的技术，还将在火箭控制和诱导方面应用自动驾驶技术。

值得一提的是，本田已在 2019 年成立了火箭等太空专业开发团队，推进发动机的试制等，敲定商业化的详细计划。

本田总裁兼首席执行官 Toshihiro Mibe 称，卫星发射业务将逐步增长，成为“到 2040 年至 2050 年的关键”。

此外，本田周四还宣布将进军飞行汽车领域，也称为电动垂直起降（eVTOL）车。通过其混动系统，本田有望将这种飞行汽车的航程扩大到 400 公里。据称，该公司最初的目标是在 2030 年代将用于北美城市之间交通的车辆商业化。

而且本田还表示将开发自己的 eVTOL 飞机，但将寻找在机身技术、飞行汽车基础设施和监管问题方面具有专业知识的合作伙伴。

众所周知，太空开发往往需要巨额投资，而且风险巨大，因此多由政府推进，但在人造卫星的发射领域，民营企业已相继涉足，例如马斯克领导的太空探索技术公司 SpaceX。

SpaceX 此前利用中型火箭猎鹰 9 号完成多次订单，而且还经常通过“一箭多星”的方式发射多颗卫星。

除此之外，美国火箭实验室 Rocket Lab 也拥有自主发射场，他们则利用 3D 打印机等，以 1 次约 5 亿日元这一低廉价格发射卫星。

据公开资料，本田技研工业（简称本田或 HONDA）是日本一家跨国交通载具及机械制造公司，主要闻名于其汽车、摩托车、飞机、发动机及电力设备生产业务。在 1982 年摩托车生产顶峰时，本田旗下摩托车的年生产量接近 300 万辆。