对抗谷歌，微软针对教育客户推出 Microsoft 365 A1 订阅计划：约 245 元每台设备/6 年

IT之家 10 月 4 日消息 据 mspoweruser 报道，微软近期宣布了针对教育客户的全新 Microsoft 365 A1 设备订阅计划。微软推出该计划是为了在相同价格下为学生和教育工作者提供更多的竞争产品，与谷歌教育等展开竞争。

IT之家获悉，用于教育领域设备的 Microsoft 365 A1 许可证计划为每台设备收费 38 美元（约 245.1 元人民币），有效期最长为 6 年，它将包括以下内容。

全套的 Microsoft 365 应用程序，包括 Office 和 Microsoft Teams

通过 Microsoft Intune for Education 进行云设备管理

Minecraft 教育版

全新的 Microsoft 365 A1 计划将从 2021 年 11 月 1 日开始提供。

用于设备的 Microsoft 365 A1 将允许你在有或没有互联网连接的情况下支持学生在桌面 Office 应用程序上的学习体验。你可以通过微软 Teams 中 Reflect 来解锁社交和情感学习体验，并通过 Minecraft 教育版与学生联系。通过 Microsoft Intune for Education 的设备管理，你可以在一个单一的云仪表板上管理你的设备，作为 Microsoft 365 的一部分，从而节省时间。

在许可越来越实惠的同时，Microsoft 365 和 Teams 继续为学习变得更好。Microsoft Teams Content from camera 为教育工作者和学生提供了使用笔记本电脑的摄像头分享白板或文件的物理手写内容的能力。学生将能够实时看到白板。

微软 Teams 的摄像头内容加入了不断增长的功能列表，如 PowerPoint 和 Teams 中的阅读进度和演讲教练，以及 Teams 中新的反射社会情感学习角色，以增强学习体验。这些功能提供了更多的方式来吸引学生，增强他们的能力，并向他们提供即时的个性化反馈，同时帮助教育工作者在个人层面上与学生联系，以确定差异化教学的机会。