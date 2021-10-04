Win11 第三方 Files v2 标签式文件管理器 UWP 发布：流畅设计，暗黑主题，免费下载

IT之家 10 月 4 日消息 据 mspoweruser 报道，Files（文件）是一款适用于 Windows 10/Windows 11 的免费的第三方开源文件管理器，它利用了 Windows 平台的最新功能，包括流畅设计、无缝更新和 API，实现了用户期望的性能和生命周期行为。

更新后的 Files 文件应用程序利用了 Windows 和 WinUI 的最新改进，并增加了新的功能，为用户管理他们的文件提供更多的灵活性。

Files 文件的特点是标签式设计，目的是在保持简单和易于使用的同时实现全面功能。Files v2 增加了不少新功能和特性。

新功能

新的列式视图允许一次打开多个层次的文件，并提供当前目录的可视化表示。

标签允许用户以有用的方式组织文件和文件夹，而不被文件系统的组织方式所限制。

自定义主题为用户提供了一种个性化应用程序的外观和感觉的方法。可以从设置对话框中选择。

其他亮点如下：

紧凑叠加是在其他窗口上叠加文件的好方法，这样用户就可以快速查找文件，而不会失去对其主要任务的关注。

支持 FTP，使用户能够快速访问你的网络服务器上的文件。

安全选项让用户可以控制谁可以访问他们系统上的文件。

分组允许用户按类型、大小和日期对文件进行分组。

IT之家获悉，此次 Files v2 更新还改进了现有功能，如上下文菜单、预览窗格、细节布局、搜索体验、设置对话、文件夹列举速度、文件传输操作等。

有微软 MVP 表示，Files v2 比 Windows 11 自带的文件资源管理器还要快。