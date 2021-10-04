《战地 2042》发售时在 PlayStation、Xbox 上不支持键盘、鼠标设置

IT之家 10 月 4 日消息 《战地 2042》即将正式发售，DICE 和 EA 官方最近在 Steam 上更新了对游戏“积极游玩”的承诺，同时确认了一些新细节。

DICE 确认《战地 2042》在 PlayStation 和 Xbox 上不支持键盘、鼠标设置。DICE 称，考虑到游戏支持跨平台联机，根据玩家的设定而搞清楚配对情况，是一个复杂的过程。DICE 表示这是他们目前正在研究的内容。

DICE 官方表示：

我们已经听到大家关于主机鼠标和键盘支持的问题。我们可以确定，在《战地 2042》发售时，我们不会在主机上支持这一功能，但我们仍在调查各种可行的选项，以及它对跨游戏的影响。如果情况有变，我们会先告诉大家。

《战地 2042》将于 11 月 19 日发售，登陆 PC，PS5，PS4，Xbox Series X/S 和 Xbox One，BETA 公测在 10 月 6 日开启，10 月 9 日结束。

IT之家了解到，目前《战地 2042》已经上架 Steam 商城，游戏支持简体中文界面以及配音，标准版售价 248 元，黄金版 418 元，终极版 498 元。

《战地 2042》支持 128 名玩家，首发 7 大地图，带来了史无前例的全球规模广袤战场。玩家可以参与征服和突破等全面升级的多人模式，以及全新的危险地带等超大规模游戏体验。