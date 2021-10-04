Surface 自适应套件：微软的特殊新品，针对使用障碍人士设计

在今年九月举行的 Surface 新品发布会中，微软展示了包括 Surface Laptop Studio、Surface Duo 2 在内的一系列 Surface 系列二合一笔电/折叠屏手机新品。

但与往年同期举行的发布活动略有不同：微软在本次发布会期间，用了五分钟时间展示了一款特殊的「Surface 新品」 —— 一个由小纸盒包装的、由贴纸拉环以及挂钩组成的 Surface 自适应套件。

这是什么？

在微软官方对 Surface 自适应套件的定义中，这是一套「以相对简单的工具、用粘合剂粘在 Surface 上、以提高可用性和『包容性』的一组套件」。

到了官方命名中，这些分别是键帽标签，立体贴纸，触觉指示器以及供视觉障碍用户识别数据线以及接口指示器；微软还在官网中为其撰写了一套使用指南，提示用户应该如何正确的使用这些看似简单、实则被精心设计出来的「贴纸」。

例如为方便线材连接笔电的接口指示器，在 Surface 自适应套件中，就包括了五组不同颜色/纹理的组合，用户可以自由对应不同的数据线及接口的粘贴位置，方便在连接线材时快速寻找对应的位置、键盘输入时根据触觉反馈找到对应的按键等用途。

从里到外，Surface 自适应套件在设计之初都考虑到了针对使用障碍人士的使用：连包装本身都是方便省力的开箱设计：外部包装结构没有采用传统的塑封或是胶条封装，即使是手部没有太多力量支撑的用户也能正常将其打开并取出。

虽然当很多人第一眼看到这套由贴纸构成的「自适应套件」时，都会感觉它与传统印象中辅助残障人士使用笔电的设备概念相差甚远。

但其实，微软也并非第一次针对残障人士对于微软硬件产品的使用需求开发自适应套件：在此之前的 2018 年，微软就已经通过为 Xbox 游戏机开发无障碍控制器，成为了第一个在游戏行业中牵头，去为行动不便的玩家定制标准硬件的厂商。

说到 Xbox 无障碍控制器，它其实也没有更接近传统意义中人们对于「无障碍辅助设备」的印象：扁平的白色面板上，有着硕大的圆盘以及二十余个可供定制功能的各类接口供玩家去定制，整体设计风格无论是与 Xbox One 主机还是 Xbox 手柄都高度一致。

但借助 Xbox 无障碍控制器，玩家可以让更多适合自己的控制器链接到 Xbox 主机上，几乎可以做到使用身体上的任何部位来操作游戏：包括但不限于脸颊、牙齿以及脚掌等身体上的部位。

相比于其他无障碍设备，Xbox 无障碍控制器的开发团队 —— 同时也是 Surface 自适应套件的开发团队，微软包容性实验室（Inclusive Tech Lab）提出了一个重要的设计思路：在设计时保留足够的「包容性」，让电子产品可以去主动适应用户的使用习惯，从而降低用户的使用学习成本。

在这个设计思路下诞生的 Surface 自适应套件也是如此；用户可以自由定义自己的粘贴位置与使用方式，当然未来也会在此基础上，拓展出更多甚至开发团队都未曾设想过的用法。

「包容性」

「包容性」实际上与我们每个人息息相关，只是在数码设备的长期发展迭代中，这些本相当重要的东西反而成为了不被重视的存在。

比如 Surface 系列二合一设备中最经典的设计元素之一 —— 带有铰链设计的支架，实际上对于很多残障人士来讲是非常难以开启的硬件设计；绝大多数笔记本电脑屏幕也是如此。

发布会中，开发团队的 Dave 也吐槽「信不信由你，我经常会使用叉子来（帮助）开启笔记本的屏幕」。论坛中也有来自全球各地有肢体障碍的用户晒出自己为了方便使用 Surface 支架结构，给其上打孔并穿上挂钩的照片，但这样势必会影响到 Surface 电脑本身的保修。

而在 Surface 自适应套件中，这个想法被微软官方吸纳，以两个定制挂钩的形式，成为了 Surface 自适应套件的一部分，一同带给全球更多的用户。

被改变的，不止是少数

在 Surface 自适应套件发布之后，无论是视频评论、专业媒体报道还是论坛中，都围绕此展开了激烈的争论：很多人围绕 Surface 自适应套件种种仍然不够合理的设计吐槽，例如贴纸本身对于部分残障人士来讲仍然很难正确贴合、色盲用户无法分辨贴纸颜色，以及拉环的设计是否是使用支架的最方便方式等。

但就像这些问题没有显而易见的正确答案一样，Surface 自适应套件更重要的意义，就在于重新启发更多人来思考：如何让电子产品的使用变得更加包容，更加适合每个人正常使用？

微软真正的目标，是让这些无障碍设计真正融入到产品本身，通过这些自适应套件在用户之间的使用反馈，来进一步改进 Surface 本身的各种设计，进而让电子设备本身更加包容且易用。

即使是作为相对健全的普通用户，在终日与笔电、智能手机等数码产品打交道的过程中，也经常会出现等数据线找不到对应的接口、单手无法开启笔记本屏幕等问题。

上面说到的这些问题，都是我们每个人都再熟悉不过的日常，而这也是 Surface 自适应套件设计思考的一部分：即使它们是为了帮助少数使用群体，但最终带来的改变，却能帮助到所有的用户。

就像即时短信（SMS）最开始的设计初衷是为了方便盲人用户使用手机、但最终成为了所有人在智能手机时代最常见的打开方式一样，现在微软在笔电、游戏主机领域对「包容性」做出的尝试，即使现在仍然没有「出圈」，但或许，这其中就藏着未来更多定义智能设备使用方式的可能。

与今年国内工信部在推动的应用服务「适老化」改进不谋而合：让科技随着发展而更加包容，而不是将少数弱势群体排斥在外。

这都是在急功近利的消费电子行业中非常反潮流的事情，Surface 自适应套件也只是这漫长征程中的又一步，但这本身也是很酷的事情，尤其是考虑到这些悄无声息的改变，最终也会影响到我们每个人的使用方式。

「我们都会在某一天『残疾』，只是有些人会更早一点；因此当我们在设计这些时，实际上也是为自己的未来而设计」。