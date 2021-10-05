美股大幅收跌，Facebook 跌近 5%，爱奇艺下跌 6.8%，知乎跌逾 7%

北京时间 10 月 5 日消息，除担忧债务违约外，美国国债收益率上升促使投资者抛售大盘科技股和其他成长型股票，美股大幅收跌，纳指跌幅更是超过 2%。截至收盘，道指跌 323.54 点，跌幅为 0.94%，报收 34002.92 点；标普 500 指数跌 56.58 点，跌幅为 1.3%，报收 4300.46 点；纳指跌 311.21 点，跌幅为 2.14%，报收 14255.48 点。

美国主要科技巨头大多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Facebook“祸不单行”股价一度跌近 6%

Facebook 前产品经理弗朗西丝・豪根（Frances Haugen）当地时间星期日在接受媒体采访时表示，Facebook 为谋取利益向用户传播煽动仇恨的信息和虚假信息。豪根称，Facebook 的算法总是选择能提高用户互动的内容，但内部研究显示，这些内容可能会煽动仇恨、存在争议和极端的，造成用户愤怒而非其他良性情绪。

Facebook 今天宣布，公司主应用、Instagram 和 WhatsApp 出现全球范围宕机，这也是 Facebook 遭遇的时间最长的宕机事故之一。用户不能访问 Facebook 服务的原因，是域名系统（NAS）不能引导用户访问正确的网址。安全专家称，这次宕机可能是由系统配置错误造成的。

今天常规交易中 Facebook 股价跌 16.69 美元，跌幅为 4.87%，报收于 326.32 美元，盘中一度探底 322.7 美元，跌幅约为 6%。受此消息影响，马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 个人财富一度缩水近 70 亿美元，被比尔・盖茨（Bill Gates）超越，“跌”为全球富豪榜上第五大富豪。

▲ 特斯拉交付量获分析师青睐 盘中股价一度涨超 4%

特斯拉第三季度产量由上年同期的 145036 辆和第二季度的 206421 辆增长至 237823 辆，交付量达到 241300 辆，其中包括 9275 辆 Model S、X，以及 232025 辆 Model 3 和 Y。

加拿大皇家银行资本市场将特斯拉营收预期由 127 亿上调至 144 亿美元，将目标股价由 745 美元上调至 755 美元。它对特斯拉 2021 年交付量的预期为 89 万辆。投资公司 Wedbush 分析师丹・艾维斯（Dan Ives）发布投资报告称，“鉴于芯片荒和全球范围的物流问题，特斯拉交付量是‘惊人的’，也表明了电动汽车的需求，这对特斯拉第四季度和 2022 年业绩是利好。我们认为本季度中国市场需求复苏。总而言之，特斯拉这些数据几乎无懈可击，非常了不起。”