微信图片保存后打不开，教你轻松对付 Webp

很多朋友都遇到过微信图片保存到电脑后，打不开的问题。例如用 PC 版微信看公众号的文章，看到一张图将它保存回来，突然发现在电脑上就打不开这图片了，想要查看、编辑都不行。

▲ 微信公众号文章的图片格式是 webp

为什么会这样子呢？其实是因为微信公众号默认将图片压缩成为了 Webp 格式。

Webp 是近年来开始流行的图像格式，它对比传统的 JPEG，压缩效率更高，画质更好，反映在实际使用场景中，那就是加载更快且更省流量。

Webp 是由 Google 推广的，因此安卓机基本都支持这个格式，在手机上保存微信公众号图片后查看编辑都没什么问题，但在 PC 上却反而不一定了。

▲ Windows 7 的图片查看器无法开启 webp

▲ PS 也不兼容 webp

那么要怎么办？今天，就来给大家介绍在 PC 上对付 Webp 格式的方法。

方法一：浏览器扩展转存 Webp 为其它格式

微信公众号的文章可以使用浏览器打开，这时候，我们就可以利用浏览器的扩展工具，来将 Webp 的图片，保存为其他常见的格式，例如 JPEG、PNG 等等。下面以 Chrome 为例。

在 Chrome 上，安装一款名字叫“图片另存为 JPG/PNG/WebP”，功能如其名字，可以在 Chrome 商店或者点击下面链接安装。

图片另存为 JPG/PNG/WebP：点此进入 Chrome 商店下载

安装了这款扩展后，只要在对着图片点击右键，就可以将图片保存为 jpg 或者 png 格式了。注意，这款扩展保存的 jpg 图片后缀名为 jfif，这是 jpg 的一种衍生格式，兼容性也很好，大家可以放心使用。

▲ 安装扩展后，就可以把 webp 保存为 jpg 或者 png 了

这款扩展除了可以将 Webp 图片保存为 jpg、png 外，也可以反过来，将其他图片保存为 Webp 格式。因此无论你想要让图片的兼容性更好，还是想要用更先进的图片格式，这款扩展都可以帮到你。

方法二：批量转换 Webp 为其他格式

第一个方法适用于保存网页上的 Webp，但如果电脑上就已经存储了很多 Webp 图片，要怎么办？使用 AnyWebP 这款工具，就可以轻松转换。

AnyWebP：https://anywebp.com/

这是一个在线的 Webp 格式转换网站，使用非常简单，开启后，打开 Webp 图片，或者将 Webp 图片拖动到对应区域，就可以批量转换了。

如果你不方便联网，AnyWebp 也提供了本地使用的工具使用，具体可以点击下面的链接下载。

AnyWebp 客户端：https://anywebp.com/software.html

这个客户端使用起来也没有什么门槛，在“Options”设置好输出路径后，将 Webp 图片拖到窗口中，就可以转换成 JPG 等格式了。

总结

总的来说，Webp 对比 JPG 在技术上的确存在限制优势。不过当前 Webp 的最大问题在于兼容性，并不是每个人都用上了最新版的系统和软件，得以打开 Webp 的。不过随着时间的推移，这个问题应该会渐渐得以解决，希望落后的 JPEG 能够早日退役吧。