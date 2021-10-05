一加 9/Pro 获得氧 OS 12 首个公测更新：基于 Android 12 开发，全新功能一览

IT之家 10 月 5 日消息 继 Android 12 的 AOSP 源代码发布之后，一加氧 OS 12 的公测版已经开始向一加 9/Pro 机型推出。

IT之家获悉，氧 OS 12 的公测版具有全新的用户界面，简化了视觉效果，在不同的显示元素中有更微妙的渐变，而且获得了一些 ColorOS 的元素。

新设计

OnePlus 一直在推行其“Burdenless Design”理念，氧 OS 12 创造了一个“围绕光与影”的新设计，用户可以在私人保险箱和禅定模式中看到。

小图标和排版在整个 UI 中都得到了简化，图标有更多的阴影和渐变，每种视觉效果都是针对不同的用户场景定制的。

负一屏

氧 OS 的“Scout”功能正在全球范围内推出。它在印度进行了全年的测试，相当于一个搜索门户，用于在设备上查找内容、访问某些设备服务和搜索 Web。

负一屏也进行了改进，支持明、暗两种设计，还集成了一加手表、一加耳机等配件信息。

记事本

氧 OS 12 的记事有了新的格式化工具，用户可以使用涂鸦工具来绘制/绘制。

Work-Life Balance 2.0

Work-Life Balance 是一加为印度用户开发的几个印度特有功能之一。该功能相当于场景功能，用户可以定义进入和退出工作模式和生活模式，选择在不同模式下允许的通知消息。

暗黑模式 2.0

暗黑模式 2.0 有三种不同的调整级别，用户可以选择所需的不同暗黑级别。

绘影息屏 2.0

绘影息屏是一加手机中的自定义息屏显示功能。2.0 版本有多种新的拉丝和线条颜色，可以更好地定制照片的选择和最终效果的调整。它更好地适应了不同大小的图像，并支持缩放。用户现在还可以进行一些细微的调整，删除不合适的线条。

游戏工具箱 2.0

氧 OS 12 将一加 Nord 2 中的游戏工具箱带给所有一加用户，它支持在《PUGB Mobile》《堡垒之夜》等游戏中更改语音。

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