realme GT 5G 手机开启 Android 12 内测尝鲜报名

IT之家 10 月 5 日消息 继今日 Android 12（AOSP）发布后，realme 宣布将于 10 月 13 日推出全新的 realme UI 3.0。realme UI 3.0 将首先向 realme GT 5G 手机推送，海外版 realme GT Neo2 将预装 realme UI 3.0 发布。

据IT之家网友 @伦流挂科 投稿，realme GT 5G 手机的 Android 12 尝鲜版内测招募已开启，体验名额为 700 人。

根据官方的说法，realme GT 5G 手机的 Android 12 尝鲜版包含了 realme UI 3.0 绝大部分功能，仅对中国境内销售版本的真我 GT 用户开放。

realme GT 5G 手机的 Android 12 尝鲜版内测招募已于 10 月 5 日 10：00 起开启报名，报满为止。具体升级步骤参考以下指导：

realme GT 5G 手机搭载骁龙 888 处理器，采用 120Hz AMOLED 电竞屏 + 前后双环境光传感器 + 4096 级亮度调节，还有杜比全景声 / Hi-res 双认证 + 立体双扬，支持线性振动马达 + 全新 4D 振感。还有屏下指纹、3.5mm 耳机孔等配置。