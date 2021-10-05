国产厂商齐上阵，安卓平板时来运转？

因为此前的疫情，不少用户和孩子都不得不把手头的工作和教育从线下转移到线上，这自然导致平板电脑和笔记本电脑迅速成为不少家庭的标配，甚至在当时经常会出现卖断货的情况。

据资料显示，在 2020 年第四季度，平板电脑市场出货量同比增长 19.5%，数据相当可观。

而到了 2021 年，由于部分地区疫情依旧存在，导致大量生产电子产品的工厂停工，产量大幅度下滑。在这种情况下，平板市场逐渐褪去热情，市场研究机构 IDC 的最新数据显示，2021 年第二季度中国平板电脑市场出货量同比下降 24%。

从 IDC 公布的数据来看，可以猜测到平板市场需求将逐渐降低，因此在下半年的中国平板电脑市场将会进入白热化的竞争阶段。 所以对于各大手机厂商来说，平板电脑市场的争夺才刚刚开始。

国产厂商齐上阵

当提到平板电脑这个品类时，小雷相信大多数读者的第一反应都是 iPad，出色的配置和完善的生态让 iPad 从诞生之余就有着独特的竞争力。

不过，这几年 iPad 的表现大不如前，根据 Canalys 统计的数据来看，头部厂商苹果的份额从去年第二季度的 45% 下降到今年的 31%，一方面是因为疫情造成零件缺失，另一方面是因为华为、三星、联想等安卓厂商的强势崛起。

哪怕华为在遭受某些条款限制后出货量大幅下降，但在国内仍能取得出货量第二的成绩，这主要源自于华为对于这个市场的了解，如果说 iPad 之所以能取得成功是依靠强大完整的生态所支撑，那么华为也能够做到。

另外，虽然 iOS 系统的封闭性带来了更好的体验，但这种隔离有时候也是门槛。就拿游戏来说，双端互通的游戏相当稀少，如果一个用户在 Android 手机上积累了游戏数据，这时他想换一个大屏设备进行游戏，Android 平板是唯一选择，选择 iPad 就意味着从零开始。这对于当时的华为来说，不失为一个好的入场时机。

华为是如何从苹果的手中抢来一部分平板市场份额的呢？除了价格方面的因素，软件适配也是一个不可忽视的点。在华为 M6 上，华为带来了平行视界，它是为了解决安卓平板横屏生态推出的快速适配技术，华为通过修改系统底层，降低了 HD 版 App 的开发成本，开发者只需要对手机版 App 进行少量修改就可以让它变成可用在平板上的 HD 版 APP。

在平行视界面世后，华为平板的出货量一路飙升，在 2020 年第一季度，华为平板的出货量约为 150 万台，同比增长 4.3%，市场份额占比 40.2%，华为也是当时五大厂商中唯一一家出货量增长的厂商。

而联想前期都是通过一些定位较为低端的产品来争夺市场份额，但如今的联想的已经不再局限于入门级市场，搭载骁龙 870 旗舰芯片的小新 Pad Pro 就是一个很好的证明。在 2021 年 Q1 季度的市场统计中，联想平板电脑的出货量同比暴涨 138.1%，达到 380 万部，市场份额也由 6.1% 提升至 9.4%。

正巧，小米也于最近发布了旗下最新的平板产品小米平板 5，无论是配置还是价格貌似都能在平板市场中拿到一杯羹。

同时主流手机厂商 ——OPPO 和 vivo 也同样有推出平板电脑的相关消息传闻，更多厂商的介入会让平板电脑市场竞争加剧，但对于消费者而言必然是好事，毕竟竞争的加剧会推动整个行业的产品性价比加速提升。

光便宜就够了？

小米、OPPO 以及 vivo 虽然在手机市场上称得上是“巨头”，但在平板市场上仍是一位涉世未深的新人，除了要在价格方面有一定优势，生态也是重中之重。

以最近曝光的 vivo 为例，其实我们很难将 vivo 和生态联系到一起，想要扩充产品线，打造品牌生态的一个举措，平板确实是一个不错的切入点。

但现阶段平板尴尬的定位决定了其无法作为生态链的一个重要组成点，必须需依靠强大的生态环境，对于目前生态较为羸弱的 vivo 来说，此时进军平板市场需要莫大的勇气。

此外，目前大多数安卓平板的尴尬之处在于对“应用场景”的定位不明晰。对于“应用场景”的定位较为成功的是微软的 Surface，据彭博社此前报道，第一代 Surface RT 只卖出 100 万台，Surface Pro 更只有 40 万销量，微软下了 300 万订单，卖掉不到一半。

所以对于 vivo 而言，如何为其马上就要“出路”的平板进行准确的市场定位，是当务之急。“初出茅庐”的 vivo 显然很难和巨头们进行争夺，所以较为合适的战略规划应当是自下而上，先通过中低端产品逐渐扩大市场份额，稳住阵脚后再向高端市场发起冲击才是机会所在。

另外，目前的平板市场还有另一个尚未完全得到开发的领域，那就是教育行业，无论是华为、荣耀还是联想，今年所主打的功能并不是配置，也不是一些新奇的功能，而是学习助手。

顺带一提，在今年七月国家出台“双减”政策后，拥有学习功能的平板电脑就很有可能会成为替代品。这或许是“新人”们的另一条发展道路。

结语

总得来说，平板电脑市场已经逐渐趋于饱和，毕竟平板电脑从诞生之日开始就面临着一个尴尬的局面，始终面对的是那些“凑合一下得了”的需求：不想用电视看极致画质的视频，那就用平板凑合一下，不想用电脑办公，那就用平板凑合一下；没必要买游戏机和游戏电脑，再用平板凑合一下。

平板电脑它的特点很明显，缺点更明显，现在它的功能不外乎四个字：锦上添花。在它没有创造出绝对实用的场景之前，是很难重现手机市场的辉煌。

不管怎么样，在未来的一两年内，所有的手机厂商都会陆续推出平板产品，届时国内平板市场将迎来前所未有的激烈竞争。