一加 9 RT 配色曝光：青空结界、骇客银、暗物质

IT之家 10 月 5 日消息 据博主 @熊猫很禿然 今日爆料，一加 9 RT 手机的配色曝光，分别为：青空结界、骇客银、暗物质。

IT之家了解到，昨日，现在一款型号为 MT2110 的一加机型出现在了基准测试平台 Geekbench 上，搭载高通骁龙 888 芯片和 12GB 内存，运行 Android 11 系统。

外媒表示，这款机型即为尚未发布的一加 9 RT，预计将于本月晚些时候在中国和印度推出。

据 Geekbench 显示，一加 9 RT 单核 818 分，多核 3246 分，可能是工程机的原因性能释放比较一般。

根据此前爆料信息，一加 9 RT 配备了一个 50MP 的索尼 IMX766 主摄、一个 16MP 的索尼 IMX481 超广角镜头和一个 2MP 黑白镜头。

此外，这款手机有望配备 6.55 英寸的 FHD+ E3 AMOLED 显示屏，分辨率为 2400 X 1,080 像素，刷新率为 120Hz，配备 4500mAh 电池，支持 65W 快充、12GB LPDDR4X RAM 和 256GB UFS 3.1 内部存储，可能具有 NFC、双立体声扬声器和 X 轴线性马达等。