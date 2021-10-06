亚马逊 CEO 承认疫情期间未保护好员工：半年间近 2 万人感染新冠病毒

10 月 6 日消息，据国外媒体报道，亚马逊首席执行官安迪・贾西（Andy Jassy）当地时间周二表示，亚马逊在新冠病毒疫情大流行期间保护员工安全的措施不足，该公司将采取更多措施来更好地对待员工。

贾西在西雅图日前举行的 GeekWire Summit 上表示，鉴于亚马逊众多的员工情况，该公司本应该做得更好。在被问及亚马逊如何才能做得更好时，贾西特别指出，在新冠病毒疫情大流行期间该公司仓库员工休假流程存在问题。亚马逊曾告诉员工，它将为有症状、感染病毒或被隔离的员工提供长达两周的带薪病假。

但这个流程的执行并不完美。去年 4 月，亚马逊员工向媒体表示，他们在休假时遇到了薪酬问题。此外据报道，该公司高度自动化的运营系统缺乏劳动力，一些染病员工的病假申请被错误地拒绝，其中一些染病员工遭受被解雇的威胁。

贾西说，“我们的配送中心在新冠病毒疫情大流行期间，针对员工的短期和长期休假申请，有一个系统和一个流程进行审查，但是这一措施实施不力。我们未预料到会出现新冠病毒疫情大流行，也没有预料到我们的工作会出现那样的局面。”

虽然新冠病毒疫情大流行推动了在线订单的激增，从而让亚马逊和其他电商从中受益，但这次疫情大流行也给亚马逊的配送和物流业务带来了前所未有的压力。因为与其它互联网科技公司不一样的是，亚马逊员工无法通过远程工作来实现商品的配送。亚马逊去年 10 月披露，2020 年 3 月 1 日至 2020 年 9 月 19 日期间，近 2 万名一线员工感染了新冠病毒。

受到新冠病毒感染人数增加的推动，亚马逊仓库和配送员工与公司之间的紧张关系不断升级，甚至引发抗议和集体反抗行动，员工要求提供更好的工作条件和环境，以确保员工人身安全。

面对公司员工的不满情绪，亚马逊创始人、执行董事长杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）在辞去公司首席执行官后曾表达要使亚马逊成为“地球上最佳雇主”的愿景，并承诺将更好地对待员工。

“我们不会假装自己很完美，”贾西说，“我认为，局部情况并不能反映整体。但我们在很多方面还需要继续努力，我们将继续努力下去。”

贾西还表示，他有兴趣重塑亚马逊与公司总部所在地西雅图市的关系。2018 年，西雅图议员通过了一项所谓的“人头税”，旨在对大公司征收高额税金，这引发该市与亚马逊之间的冲突。议员们最终取消了这项征税政策，但此事已经损害了该市与亚马逊之间的关系。

“坦率地说，亚马逊与西雅图市的关系起起落落。我认为在亚马逊创建后的头 20 年里，我们与西雅图市的合作相当好。”贾西说，“我想说的是，在过去的五年里，正如大家所知道的，市议会对企业或亚马逊不那么倾心了，这让事情变得艰难了。”

近年来，亚马逊的办公地点已经在向西雅图以外地区扩大。如，在位于西雅图邻近的贝尔维尤（Bellevue），亚马逊的办公空间在不断增加，这里距离微软总部华盛顿雷德蒙（Redmond）不远。

“我们认为，亚马逊第一总部不再是西雅图了，而是皮吉特湾（Puget Sound）了。”贾西说，“我们有许多员工在西雅图，但我们在贝尔维尤也有很多员工，这是我们员工增长最多的地方。”