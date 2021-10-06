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6199 元起，荣耀 Magicbook V 14 2021 正式开售：Win11 系统 + 500 万双摄

2021/10/6 12:53:07 来源：IT之家 作者：若水 责编：若水
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IT之家 10 月 6 日消息 荣耀 Magicbook V 14 2021 于 9 月 26 日发布，配备英特尔 H35 标压处理器，可选 MX450 独立显卡，搭载 Win11 系统与 500 万像素前置双摄像头，今日正式开售。

  • i5-11320H+16GB+512GB 版本 6199 元

  • i5-11320H+16GB+512GB+MX450 版本 6999 元

  • i7-11390H+16GB+512GB+MX450 版本 7999 元

IT之家了解到，Magicbook V 14 2021 重 1.48kg，厚 14.5mm，具有 1.5mm 键盘键程、指纹电源键，支持双风扇双热管散热，拥有曙光蓝、星空灰、冰河银三种配色。其中，曙光蓝版本将于 11 月 1 日零点开售。

屏幕方面，荣耀 Magicbook V 14 2021 采用 14.2 英寸 3:2 触摸屏，拥有 2520×1680 分辨率、90Hz 刷新率与 100% sRGB 色域覆盖，支持 10.7 亿色显示与 400nit 最高亮度。

此外，Magicbook V 14 2021 屏幕上方配备定制的 500 万像素前置摄像头，集成 ISP 图像处理芯片，搭配四扬声器，高低分频设计，同时具有阵列式四麦克风。

配置方面，Magicbook V 14 2021 基础款配备英特尔 H35 i5-11320H 处理器，高配版采用 i7-11390H 处理器，全系笔记本配备 16GB 内存与 512GB NVMe 硬盘。

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关键词：荣耀Magicbook V 14

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