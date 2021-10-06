三星 Galaxy Watch4 Classic Thom Browne 限量版将于 10 月 12 日开售

IT之家 10 月 6 日消息 三星 Galaxy Watch4 Classic Thom Browne 限量版已上架三星商城开启预约，将于 10 月 12 日 10:08 开售。

IT之家了解到，Thom Browne 是一个美国男装品牌，三星 Galaxy Watch4 Classic Thom Browne 限量版的表盘主题以及表带均进行了深度定制，表身侧面也有刻字，目前尚不清楚售价。

原版的三星 Galaxy Watch4 Classic 手表，42mm 蓝牙版建议零售价 2,399 元，46mm 蓝牙版建议零售价 2,599 元，46mm LTE 版建议零售价 2,899 元。

该表搭载了物理旋转表圈，处理器、屏幕以及存储空间都得到了升级扩展。屏幕分辨率最高可达 450 x 450 像素，16GB 内置存储空间可供用户下载更多应用程序，存储更多心仪的歌曲和图片。

三星 Galaxy Watch4 Classic 搭载 BioActive 身体活力传感器，只需一个芯片组便可测量多项人体关键健康指标。

三星 Galaxy Watch4 Classic 搭载的 Wear OS 操作系统，可使用户通过腕上的智能手表进入更广阔的生态系统，诸多第三方应用。