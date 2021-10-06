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1439 元起，华硕 Z690 系列主板售价被曝光

2021/10/6 15:14:26 来源：IT之家 作者：冷泉 责编：冷泉
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IT之家 10 月 6 日消息 根据外媒 wccftech 消息，华硕多款 Z690 主板在加拿大电商平台被曝光，产品售价同时公布。这一系列主板总体可分为 DDR5 内存版以及 DDR4 内存版，二者相互不兼容。产品线覆盖 ROG、TUF 至 Prime 系列，主板售价约合 1439 元起。

华硕 Z690 系列主板的旗舰型号为 ROG Maximus Z690 HERO，售价 788.99 加拿大元，约合 4035 元人民币。此外，ROG STRIX Z690-F Gaming WiFi 型号售价约 2614 元。

如果将同款主板的 DDR5 内存版与 DDR4 版本进行对比，可以看出，DDR5 版售价要高 60 元人民币。

  • PRIME Z690-P WiFi，约 1631 元

  • PRIME Z690-P WiFi D4 ，约 1570 元

  • PRIME Z690-P，1503 元

  • PRIME Z690-P D4，1437 元

IT之家获悉，爆料者 @KOMACHI_ENSAKA 在推特透露了华硕这几款主板的供电配置信息。ROG Maximus Z690 HERO 主板，预计采用 20+1 相供电，支持 90A 电流。 STRIX Z690-A、STRIX Z690-F 主板将采用 16+1 相供电。TUF Gaming Plus 为 14+2 相供电， ASUS Z690-P  为 14+1 相。

预计主板厂商将在 10 月末至 11 月，正式发布 Z690 主板产品。

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关键词：华硕主板Z690

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