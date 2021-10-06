无需 Win11，不是华为笔记本 PC，一样能用上「华为移动应用引擎」：运行安卓 App

昨天，微软开始向全球用户推送 Windows 11 正式版系统，但可惜的是，当初发布会上最重磅的功能没有一起到来，也就是对于安卓移动 App 的支持目前还没办法体验到。

但如果你关注过华为前几周的动态，就会发现它们推出了一款「移动应用引擎」，这一「引擎」先于 Windows 11 实现了对移动 App 的支持，而且还兼容 Windows 10 系统，不过这是华为 PC 专属功能，但为了让更多用户体验到它，极客之选搞到了华为移动应用引擎的公测版本供大家尝尝鲜。

目前华为移动应用引擎还在公测期间，虽然该功能是华为 PC 产品独有的特色功能，但也同样适用于其他 Windows PC，接下来极客之选就把具体教程分享给大家。

准备工具

一台运行 Windows 10/11 系统的电脑（支持触屏更好）

华为移动应用引擎

（教程里提及的软件：

百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1tFE4hMOu7R6KdFv2MIB1Zg 提取码: a2gc

阿里云盘链接：https://alywp.net/4Uf5nE）

安装华为移动应用引擎

提供的公测版套件共包含三个程序，按顺序以管理员身份运行即可安装。

1.PackageTools.exe

必备的打包工具，双击即可安装，安装后该文件会消失，属于正常现象。

2. 华为移动应用引擎

运行手机 App 的必备应用框架，正常安装即可。

3. 华为应用市场

用于下载手机 App 的应用市场，正常安装即可。

安装过程中，程序还会自动安装华为的 HMS Core 服务框架，之后可用于登录华为账号。

华为移动应用引擎体验如何？

打开应用商店后，选择左侧的「分类」，「分类」菜单的最后一栏即为「移动应用」，这一栏目内包括目前华为移动应用引擎支持的大多数移动 App，虽然数量不是特别多，但用来尝鲜是足够的。另外你也可以在搜索框中查找移动 App，图标右下角带有手机标签的即为移动版 App。

现阶段而言，移动端 App 只能作为 Windows 系统的补充，当然也不排除有些移动 App 的功能会比桌面端更丰富和强大，比如华为对很多教育类 App 都进行了适配，有流利说英语、VIPKID 英语、学而思网校等，这些 App 中很多都未提供桌面版，因此对有需求的学生来说可能会比较实用。

我们下载了「开心消消乐」「抖音」「微信读书」「得到」四款 App 进行了安装体验。需要注意的是，第一次安装移动端 App 的时间会比较久，不过之后则会恢复正常，而且整个安装过程都是静默的。

在我们体验的四款软件中，抖音虽然可以启动，但是非常卡顿，几乎无法正常使用，可能与现在的优化不足有关。除抖音之外，其余三款软件都能流畅使用，开心消消乐的游戏体验也很不错，如果过程中遇到需要登录账号或者授权系统权限的情况，还可以直接调起 HMS Core 进行操作。

华为移动 App 与 Windows 系统的融合度比较好，每个 App 都可以固定在任务栏上，打开时默认会以纵向窗口的形式呈现，也可以全屏展开，不过不支持调节窗口的大小和比例。另外，部分应用还支持华为平板上的「平行视界」功能。需要注意的是，虽然可以在桌面上打开多个移动 App，但每次只能使用其中 1 个，其余 2 个则会被「冻结」，就像进入后台一样。

在操控和交互方面，华为移动 App 可以直接调用 PC 上的键鼠和扬声器，用鼠标点按和混动滚轮即可模拟点击和滑动操作，不过有条件的话还是推荐用触控屏来操作，效率会高上不少，而且还支持全面屏手势。

另外，在桌面端也可以通过「文件助手」实现 PC 和移动 App 之间的数据互通（利用 PC 本地的共享文件夹）。虽然现阶段该功能的用处并不大，但为之后适配更多 App，尤其是使用协同办公类 App 打下了很好的基础。

期待华为对外开放

整体而言，华为移动应用引擎目前还处在起步阶段，我们体验后也发现，现在适配的应用还比较少，App 的体验也有很大优化空间，但从产品设计的角度来看它是很成熟的。

这并非一个简单的「安卓模拟器」，它还集成了必备的应用市场和账号体系，在安全性方面提供了一定的保障。而在交互方面，华为也把大屏移动端上积累的交互经验应用到了 PC 上，极大的扩展了 PC 的触屏应用场景。最后，在很重要的数据方面，通过「文件助手」实现了 PC 和移动 App 之间的数据互通，提高了协同办公的能力。

从去年苹果的 M1 芯片和 macOS Big Sur 开始，移动端和 PC 端逐渐融合已经成为未来操作系统的发展趋势，而微软 Windows 11 的安卓 App 功能虽然这次没能跟随正式版到来，但凭借微软的技术优势，相信在体验方面也会有不少亮点。相比之下，华为的优势在于强大的本地化服务和人性化的交互体验，当然了，我们也期待华为向第三方 PC 开放该功能，这不仅可以提高 PC 用户的体验，也壮大了华为移动应用生态。