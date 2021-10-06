分析师：摄像头模块仍是苹果 iPhone 13/Pro 系列产能的主要瓶颈

IT之家 10 月 6 日消息 摩根大通表示，围绕苹果 iPhone 13 生产的供应链形势正在改善，但 2021 年第四季度的产品线仍存在潜在风险。

摩根大通（JP Morgan）分析师萨米克・查特吉（Samik Chatterjee）在向投资者发表的一份报告中表示，由于新冠疫情，以及受中国大陆用电限制的影响，iPhone 13 的重点最近转移到了供应限制上。

Chatterjee 指出，iPhone 13 产品线的供应增长速度比平时慢，甚至超过了因摄像头模块问题而略微推迟的生产开始时间。

Chatterjee 补充道，摄像头模块生产仍然是 iPhone 13 生产的主要瓶颈。更具体地说，围绕传感器位移光学图像稳定的供应链问题是主要问题。

2021 年下半年计划生产的 1.43 亿部苹果 iPhone 13 中，潜在阻力可能高达 500 万至 1000 万部。Chatterjee 指出，这可能导致 2021 年第四季度和 2022 年第一季度收入季节性减弱。

IT之家了解到，Chatterjee 根据摩根大通 2023 年 6.55 美元的盈利预期，将苹果的目标价格维持在 180 美元，市盈率为 28 倍。