4 年亏损 250 亿，曾打败柯洁的 Deepmind 终盈利

IT之家 10 月 7 日消息 根据周二公布的的文件，世界上最重要的人工智能实验室之一 DeepMind 有史以来第一次实现了盈利。

这家谷歌母公司 Alphabet 旗下、总部位于伦敦的研究公司在 2020 年录得 4380 万英镑（5960 万美元）的利润，而 Deepmind 从 2016 年~2019 年共计亏损 13.55 亿英镑（这还不算上收购的 6 亿美元，还免除了 2019 年 15 亿美元债务），约合人民币 118.5 亿元（18.38 亿美元），亏损总额高达 40 亿美元（约人民币 257 亿）。

根据 Deepmind 公司提交的年度业绩文件，DeepMind 的营业额增加了两倍多，从 2019 年的仅 2.655 亿英镑增加到 2020 年的 8.262 亿英镑，DeepMind 没有提供收入激增的具体原因。

DeepMind 不直接向消费者销售产品，也没有宣布与 Alphabet 旗下之外的公司进行任何交易。然而，该公司确实向 Alphabet 旗下的公司出售软件和服务，包括谷歌、YouTube 和 X，后者是登月部门。

DeepMind 的一位发言人告诉 CNBC，该公司“通过我们多年来在 Alphabet 的许多合作，为产品和基础设施提供动力，丰富了数十亿人的生活。”

一位了解 DeepMind 的人工智能行业人士告诉 CNBC，收入的跳跃可能是由于“创造性的会计”，DeepMind 拒绝对这一说法发表评论。

“我不认为 DeepMind 有很多或任何收入来源，”CNBC 消息人士说，“因此，所有这些收入都是基于 Alphabet 为内部服务支付的费用，而这可能完全是任意的。”

其他方面，员工成本和其他相关费用从 4.67 亿英镑小幅上升至 4.73 亿英镑，表明 DeepMind 的招聘狂潮可能已经结束。

DeepMind 雇佣了一些世界领先的人工智能研究科学家，他们的年薪可以超过 100 万美元。这些顶尖人才通常拥有牛津、剑桥、斯坦福或麻省理工等大学的博士学位，他们可以获得大额薪酬，因为他们也受到 Facebook、苹果、亚马逊和微软等大科技公司的青睐。DeepMind 没有说明它在 2020 年为其团队增加了多少人，但说现在雇用了 1000 多人。去年，该公司说有大约 1000 人。

IT之家了解到，2016 年开始，DeepMind 旗下的 AlphaGo（阿尔法狗）的围棋电脑程序，在两年里，陆续战胜韩国围棋九段职业选手李世石，和当时世界围棋排名第一的中国棋霸柯洁。