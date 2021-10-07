因未向工人支付因新冠检测占用时间的相关费用，亚马逊被提起诉讼

北京时间 10 月 7 日上午消息，亚马逊公司（Amazon.com Inc.）被控违反科罗拉多州法律，未向仓库工人支付在上班打卡前接受新冠病毒相关检测的费用。

詹妮弗・文森泽蒂（Jennifer Vincenzetti）曾在科罗拉多州斯普林斯（Colorado Springs）的两家亚马逊仓库工作。周二，她向科罗拉多州联邦法院提起集体诉讼，称亚马逊让员工排起长队回答问题、检查体温。

总部位于西雅图的亚马逊没有立即回应置评请求。

据悉，拟议的集体诉讼包括科罗拉多五家仓库的一万多名员工。

提起诉讼的非营利组织“走向正义（Towards Justice）”的大卫・塞利格曼（David Seligman）在一份声明中表示：“亚马逊在努力保障员工安全方面似乎做得不错，但为此支付账单的人是工人。”

诉状称，从 2020 年 3 月开始，亚马逊就要求科罗拉多仓库的员工提前到达，在仓库外排队，然后回答一些问题，并在进入仓库后检查体温。据诉讼称，这个过程通常需要 20 到 60 分钟。

根据科罗拉多州法律，这段时间是可以要求赔偿的。根据诉讼，当工人被要求在雇主的办公场所出现或值班时，必须支付工资。

亚马逊在加州联邦法院的一场类似诉讼中辩称，由于筛查的目的主要是让员工受益，根据联邦工资法，它们不构成可补偿时间。

沃尔玛在亚利桑那州联邦法院提出的集体诉讼中也遭遇质疑，诉讼称这家零售巨头没有向员工支付 COVID - 19 筛查时间的费用，违反了州法律。