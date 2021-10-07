“偷懒”上热搜：南京大三学生自制宿舍关灯神器火了

10 月 7 日消息 宿舍关灯这件事情，最近比较火。起因是一位南京信息工程大学大三学生，花了 7、8 天时间，自制了一款宿舍关灯神器。

效果是这样的，点击一下手机 App 中的“关灯”按钮：

再点下“开灯”：

整个过程很是丝滑了。

至于这么做的原因，主人公 袁萌解释道：

室友们经常发生上床睡觉后忘记关灯的情况，为了方便大家“偷懒”。

所以自己就想到了在手机 App 上远程控制开关的办法。

这波操作瞬间吸引了网友们的眼球，直呼“希望哪天可以量产”。

宿舍关灯神器，怎么搞？

接下来，就让我们一起说道说道这件神器的制作过程。

（毕竟有许多网友评论说“在线求教程”）

根据微博博主“我苏特稿”发布的视频来看，袁萌同学大致经历了如下几个过程。

首先是组建神器：

其次是编程开发 App 等：

视频中所所透露的细节并不多。

但“宿舍关灯神器”这件事嘛，并不是第一次就有。

其实网上就有很多关于类似技术的详细介绍，例如抖音博主“哞哞哥”就对此大致给出了他的思路。

在 App 开发制作过程中，可以使用安卓 studio 或者 eclipse 这两款 IDE，进行安卓项目的开发。

在控制舵机运转方面，只需一个单片机和一个舵机即可。并通过定时输出 pwm，就能够控制舵机转动一定角度。

而想要达到最终效果，手机实时控制就非常重要，也就是手机 App 和舵机之间的无线通讯。对此，“哞哞哥”认为方案非常多，蓝牙模块就是一种选择。

当然，8266 无线通讯模块也是可以采用的方案之一。

单片机通过手机发送来的串口信息，就可以进而控制舵机的“开”和“关”了。

不过，最后的最后，“粘得牢”还是成为了关键，不然就……

网友：这么懒的还是头一个

但毕竟外行看热闹内行看门道，专业的网友就对此点评道：

这玩意对电子专业的学生来说，可以说是伸手就能做。

不过也对此次关灯神器在网上的走红，这位网友点出了重点：

不过这么懒得但是头一个。

当然，若是觉得自制的神器还是有困难，倒是可以试试练就一手绝活：