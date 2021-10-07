AMD Radeon 肾上腺素 21.10.1 驱动发布：优化 Win11、《战地 2042》等

IT之家 10 月 7 日消息 AMD 发布了最新的 Radeon 软件肾上腺素驱动程序 21.10.1 版本，该版本针对 Windows 11、《孤岛惊魂 6》、《战场 2042》beta 测试版和《永劫无间》进行了优化。

IT之家了解到，该驱动程序还可以在启用 DirectX12 的 4K 和超高画质设置下提高《绝地求生》游戏的性能。

支持：

微软 Windows 11 操作系统；

《孤岛惊魂 6》：

在 12 GB Radeon RX 6700 XT 显卡上游玩，在启用光追的 1080p 超高画质下，性能可提高 10%。 在 16 GB Radeon RX 6800 XT 显卡上游玩，在 4K 中等画质下，性能可提高 12%。 在 8 GB Radeon RX 6600 XT 显卡上游玩，在 1440p 中等画质下，性能可提高 13%。

《战场 2042》beta 测试版

《永劫无间》

《绝地求生》：在 16 GB Radeon RX 6800 XT 显卡上游玩，在 4K 超高画质下，性能提高了 11%。

修复：

在某些 AMD 显卡（如 Radeon RX 6700 XT）上长时间游玩《地平线：零之曙光》可能会导致驱动程序超时或游戏崩溃；

在某些 AMD 显卡（如 Radeon RX 500 系列）上玩游戏和同时播放视频时，可能会遇到驱动程序超时；

当两个或多个显示器连接到系统时，一些用户可能会遇到高空闲内存时钟速度值；

在某些 AMD 显卡（如 Radeon RX 6700 XT）上游玩《灵媒》时，可能会遇到驱动程序超时；

在 GPU 满载时，Radeon 软件可能会错误地显示高于实际 GPU 功耗的值；

在游玩《Crankfest》或《武装突袭 3》时，查看树叶可能会出现图像损坏。

已知问题：

在用户结束录制会话并关闭应用程序后，开放式广播软件可能会继续在后台运行；

AMD Radeon 软件在玩一些 DirectX 11 游戏（如《绝地求生》）时可能会崩溃或失去响应，其中多个显示器以扩展模式连接；

在某些游戏和系统配置上启用增强同步时，可能会导致黑屏；

Radeon 性能指标和记录功能可能会间歇性地报告极高和不正确的内存时钟值。

AMD Radeon 肾上腺素 21.10.1 驱动：点此下载