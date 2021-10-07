育碧《孤岛惊魂 6》N 卡遭殃，至少需要 11GB 显存才能完整载入高清纹理包

IT之家 10 月 7 日消息 今日，育碧《孤岛惊魂 6》正式上线，登陆 PC、PlayStation 4、Xbox One、Xbox Series X|S、PlayStation 5 等平台，标准版售价 298 元。

据 DSOGaming 测试，《孤岛惊魂 6》的表现不错，但它也有很多问题，该游戏无法在部分高端英伟达显卡上加载其高分辨率纹理包，同时还存在严重的 CPU 线程性能问题。

IT之家了解到，该报告称，《孤岛惊魂 6》PC 版配备高清纹理包，大小为 35 GB。高清纹理包要求至少 11-12 GB 的 VRAM 才能正常工作，但即使是高端 GeForce RTX 2080 Ti 也无法正常加载这些纹理包，RTX 3080 也仅支持 10GB 显存。目前来看，可能只有 GeForce RTX 3060、RTX 3080 Ti、RTX 3090 能够运行《孤岛惊魂 6》的高清纹理包。

此外，《孤岛惊魂 6》似乎还存在 CPU 线程性能扩展问题，禁用多线程反而能提高 10 FPS 左右的帧率。

目前《孤岛惊魂 6》刚刚发布，育碧有可能在未来几天或几周内为游戏发布一个补丁，来解决这些问题。