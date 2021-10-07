首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

育碧《孤岛惊魂 6》N 卡遭殃，至少需要 11GB 显存才能完整载入高清纹理包

2021/10/7 21:26:27 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 10 月 7 日消息 今日，育碧《孤岛惊魂 6》正式上线，登陆 PC、PlayStation 4、Xbox One、Xbox Series X|S、PlayStation 5 等平台，标准版售价 298 元。

据 DSOGaming 测试，《孤岛惊魂 6》的表现不错，但它也有很多问题，该游戏无法在部分高端英伟达显卡上加载其高分辨率纹理包，同时还存在严重的 CPU 线程性能问题。

IT之家了解到，该报告称，《孤岛惊魂 6》PC 版配备高清纹理包，大小为 35 GB。高清纹理包要求至少 11-12 GB 的 VRAM 才能正常工作，但即使是高端 GeForce RTX 2080 Ti 也无法正常加载这些纹理包，RTX 3080 也仅支持 10GB 显存。目前来看，可能只有 GeForce RTX 3060、RTX 3080 Ti、RTX 3090 能够运行《孤岛惊魂 6》的高清纹理包。

此外，《孤岛惊魂 6》似乎还存在 CPU 线程性能扩展问题，禁用多线程反而能提高 10 FPS 左右的帧率

目前《孤岛惊魂 6》刚刚发布，育碧有可能在未来几天或几周内为游戏发布一个补丁，来解决这些问题。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：孤岛惊魂 6

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用