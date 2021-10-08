上古神器上架 Win11 商店，微软 PowerToys 你玩过么

今天要介绍的是一个“古老”的工具，之所以说它古老，那是因为小编第一次用它的时候还是少年，而现在娃都已经读小学了。它就是微软出品的免费的有中文的工具集“PowerToys”，本以为微软已经放弃了它，没想到微软重新启用了它，对它进行了改造，并且把它上架了 Windows 11 应用商店，那就得体验一番了。

需要注意的是，目前 PowerToys 只上架了 Windows 11 应用商店，所以在其它系统的应用商店中是找不到它的身影的，不过其它 Windows 版本的用户可以自行下载其 Windows 版本来进行安装使用。

小编在 Windows 11 应用商店安装 PowerToys 时也遇到了麻烦，总是安装失败，后来重启换网后才安装成功。

▲ 图 1 仅上架 Windows 11 应用商店

PowerToys 并不是单独的一个软件，而是一系列的工具集合，安装好后，我们就来看看 PowerToys 里有哪些实用的工具吧。

▲ 图 2 PowerToys 在 Windows 11

快速阻止电脑进入睡眠--唤醒（Awake）工具

Windows 的睡眠模式可以帮助用户的电脑在指定时间内无操作的话，进入睡眠状态。但是有时候是不能让电脑进入睡眠状态的，这时候就得去控制面板的电源选项处进行设置。有了 PowerToys 的帮助，你就能在系统托盘区域的杯子图标中快速的切换睡眠模式状态，防止电脑进入睡眠。

▲ 图 3 唤醒工具设置

▲ 图 4 快速切换睡眠模式

拾取屏幕颜色--颜色选择器

看见电脑里的某个颜色，如何快速的获得该颜色的颜色值呢？安装了 PowerToys 后，你只需要按下颜色选择器（Color Picker）的快捷键（win+shift+c），在光标处就会自动出现光标所指位置的颜色值，单击左键即可获得详细的颜色值信息（HEX、RGB、HSL）。

▲ 图 5 显示光标所指位置的颜色值

▲ 图 6 显示详细的颜色值信息

一键设定窗口布局--FancyZones

在 Windows 中用户已经可以通过拖拽快速的将几个窗口进行平铺排列了，而如果你使用 FancyZones），那就更容易地把多个窗口铺成需要的模样。按住 shift 键，然后将窗口拖到对应位置释放，该窗口便会自动的填充到格子位置中去。而（win+shift+`）快捷键可打开设置窗口，设定需要的布局模式。

▲ 图 7 可设定多种窗口平铺模式

增强文件资源管理器--文件资源管理器加载项

“文件资源管理器加载项”这个工具其实是对文件资源管理器的预览文件功能进行了增强，让用户无需打开文件，在预览窗格中就能查看文件里的内容，它支持了 Markdown 和 SVG 类型文件的预览。

快速调整图像大小--图像大小调整器（Image Resizer）

想要调整图片的大小要出动 Photoshop 么？不用出动这个大杀器，安装好 PowerToys 后，你就有了一个快速的调整图片大小工具。用户只需要在需要调整大小的图片文件的右键菜单中选择“调整图片大小”，即可进入快速的图片大小修改器中对图片进行大小修改，支持批量操作。

▲ 图 8 图像大小调整器

调整键盘键位 ---键盘管理器（Keyboard Manager）

使用键盘管理器，用户可以重新定义键盘上的按键，比如把 A 键换成 V 键。还能替换 Windows 默认的快捷方式，比如将 CTRL+C 这个快捷方式换成 win+c，再来就是可以指定按下某个键将其映射为某个快捷键。

▲ 图 9 重定义映射键

▲ 图 10 重定义快捷键

超级重命名---批量重命名（PowerRename）

需要根据某些规则来对一大堆的文件进行重命名操作，用 PowerToys 的批量重命名工具准没错。使用批量重命名工具，用户可以根据正式表达式、替换规则等条件来进行重命名操作。

▲ 图 11 批量重命名工具

快速启动--快速启动程序 PowerToys Run

PowerToys 带有一个快速启动工具--PowerToys Run，用户只需要按下快捷键 Alt + 空格键，即可唤出 PowerToys Run 的输入框，用户在这里输入关键字后，可以进行文件、文件夹、程序的快速搜索及启动操作，还能显示正在运行的进程以及进行计算操作。

还有还有，PowerToys Run 还支持运行“Shutdown、Restart、Sign Out、Lock、Sleep、Hibernate、Empty Recycle Bin”这几个命令。

▲ 图 12 快速搜索及打开文件和程序

▲ 图 13 快速计算

快捷键说明书--快捷键指南

你能记得住 Windows 的各种快捷键么？当用户按下 win+shift+/这个快捷键时，快捷键指南工具给用户弹出一个快捷方式使用说明书。Windows 键快捷方式指南工具可以显示：一、常见 Windows 快捷方式。二、用于更改活动窗口位置的快捷方式、三、任务栏快捷方式。

▲ 图 14 可用快捷键说明书（中文化得很不完整啊）

总结

PowerToys 是一套非常实用的系统辅助工具，接下来微软还将在它里边增加更多的实用工具，使用免费的它可以提高工作效率，有需要的赶紧用起来吧。