Windows 搜索工具 Everything 小插件：支持拼音首字母搜索，能与系统搜索栏融合

如果你是一名资深 Windows 用户，一定会对 Windows 自带的搜索功能深恶痛绝。即使微软从 Win7 开始，历代 Windows 都有对搜索功能改良，但时至 Win11 即将正式推出的今天，Windows 的搜索功能无论是在效率、功能、体验等方面仍然难以令人满意。举个例子，Win10 的搜索有时候网络结果的优先级，还高于本地结果，很多时候根本搜不出你想要的东西。

▲ Win10 搜索的一个槽点：有时候会优先提供 Bing 的网络搜索结果，而不是搜出你需要的东西

解决 Windows 搜索的痛点，最佳方案或许就是 Everything 这款搜索工具。Everything 的效果非常出色，它体积仅仅有 1M 多，却带来了惊人的搜索效率 —— 输入文字后所有结果瞬间列出，这种体验是 Windows 系统搜索远不能及的。

▲ 搜索神器 Everything

然而，Everything 或许已经堪称神器，但也却非无懈可击。它拥有一些影响体验的缺点，那么要如何让 Everything 变得更完美？这就来给大家分享两个关于它的小插件！

让 Everything 支持拼音首字母搜索：IbEverythingExt

作为一款来自国外的软件，Everything 对中文的支持其实已经相当好。不过在一些更加本土的功能上，它的支持还是比较有限的，例如就不支持拼音首字母搜索。如果你想要输入“rj”就搜索到带有“软件”的文件名，Everything 默认做不到。

IbEverythingExt：

https://github.com/Chaoses-Ib/IbEverythingExt

这时候，使用 IbEverythingExt 这款小插件就可以完美解决问题了。IbEverythingExt 的使用很简单，下载后解压缩，将其中的“WindowsCodecs.dll”文件，放入到 Everything 的目录当中，之后重新启动 Everything，那么 Everything 就可以支持拼音首字母搜索了！

▲ IbEverythingExt 可以支持拼音首字母搜索

▲ 功能非常强大

注意，想要 IbEverythingExt 生效需要依赖 Visual C++ 2019 运行库，如果没有安装，可以点击下面链接下载。

Visual C++ 2019 运行库：

https://support.microsoft.com/topic/the-latest-supported-visual-c-downloads-2647da03-1eea-4433-9aff-95f26a218cc0

IbEverythingExt 虽然使用简单，不过也有一些特别的技巧：

・拼音搜索支持包括辅助平面在内的 Unicode 汉字。 ・默认小写字母匹配拼音或字母，大写字母只匹配字母。 ・修饰符 -py: 小写字母只匹配拼音 -nopy: 禁用拼音搜索（对所有关键字生效）

总的来说，IbEverythingExt 解决了 Everything 不支持拼音首字母搜索的遗憾，实为中文用户必备的神器。

让 Everything 和系统搜索栏融合：Everything Toolbar

Everything 很好用，但它的界面却成为了很多用户劝退的理由 —— 作为一个历史悠久的产品，它的界面和 Windows 格格不入。怎么办？或许我们需要这款 Everything Toolbar。

Everything Toolbar：https://github.com/stnkl/EverythingToolbar

Everything Toolbar 的作用在于，可以让 Everything 接管 Win10 搜索框。它的使用需要 Everything 1.4.1 以上的版本。另外，在使用前，还需要配置 4.7 版本以上的.NET 框架，大家可以直接从微软官方下载安装。

.NET 4.8：https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48

解压 Everything Toolbar 的压缩包到一个目录，可以看到其中有一个“install.cmd”的文件。用管理员权限运行它，Everything Toolbar 就安装完成了。

▲ 是一个绿色软件，用管理员权限运行其中的“install.cmd”文件即可

之后，在 Win10 的搜索框中，输入文字搜索，调用的就是 Everything，搜索结果是由 Everything 提供的，质量要比 Win10 自带搜索高得多！

▲ 官方的效果图

▲ 可以和 IbEverythingExt 配合使用，支持拼音首字母搜索

总结

总的来说，只要你对搜索有高一点的要求，Everything 就称得上是历代 Windows 上必备的神器。上文推介的工具弥补了 Everything 的一些遗憾，如果你想要获得更好的搜索体验，不妨尝试一下吧！