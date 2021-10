Windows 搜索工具 Everything 小插件：支持拼音首字母搜索，能与系统搜索栏融合

如果你是一名资深 Windows 用户,一定会对 Windows 自带的搜索功能深恶痛绝。即使微软从 Win7 开始,历代 Windows 都有对搜索功能改良,但时至 Win11 即将正式推出的今天,Windows 的搜索功能无论是在效率、功能、体验等方面仍然难以令人满意。举个例子,Win10 的搜索有时候网络结果的优先级,还高于本地结果,很多时候根本搜不出你想要的东西。

▲ Win10 搜索的一个槽点:有时候会优先提供 Bing 的网络搜索结果,而不是搜出你需要的东西

解决 Windows 搜索的痛点,最佳方案或许就是 Everything 这款搜索工具。Everything 的效果非常出色,它体积仅仅有 1M 多,却带来了惊人的搜索效率 —— 输入文字后所有结果瞬间列出,这种体验是 Windows 系统搜索远不能及的。

▲ 搜索神器 Everything

然而,Everything 或许已经堪称神器,但也却非无懈可击。它拥有一些影响体验的缺点,那么要如何让 Everything 变得更完美?这就来给大家分享两个关于它的小插件!

让 Everything 支持拼音首字母搜索:IbEverythingExt

作为一款来自国外的软件,Everything 对中文的支持其实已经相当好。不过在一些更加本土的功能上,它的支持还是比较有限的,例如就不支持拼音首字母搜索。如果你想要输入“rj”就搜索到带有“软件”的文件名,Everything 默认做不到。

IbEverythingExt:

https://github.com/Chaoses-Ib/IbEverythingExt

这时候,使用 IbEverythingExt 这款小插件就可以完美解决问题了。IbEverythingExt 的使用很简单,下载后解压缩,将其中的“WindowsCodecs.dll”文件,放入到 Everything 的目录当中,之后重新启动 Everything,那么 Everything 就可以支持拼音首字母搜索了!

▲ IbEverythingExt 可以支持拼音首字母搜索

▲ 功能非常强大

注意,想要 IbEverythingExt 生效需要依赖 Visual C++ 2019 运行库,如果没有安装,可以点击下面链接下载。

Visual C++ 2019 运行库:

https://support.microsoft.com/topic/the-latest-supported-visual-c-downloads-2647da03-1eea-4433-9aff-95f26a218cc0

IbEverythingExt 虽然使用简单,不过也有一些特别的技巧:

・拼音搜索支持包括辅助平面在内的 Unicode 汉字。 ・默认小写字母匹配拼音或字母,大写字母只匹配字母。 ・修饰符 -py: 小写字母只匹配拼音 -nopy: 禁用拼音搜索(对所有关键字生效)

总的来说,IbEverythingExt 解决了 Everything 不支持拼音首字母搜索的遗憾,实为中文用户必备的神器。

让 Everything 和系统搜索栏融合:Everything Toolbar

Everything 很好用,但它的界面却成为了很多用户劝退的理由 —— 作为一个历史悠久的产品,它的界面和 Windows 格格不入。怎么办?或许我们需要这款 Everything Toolbar。

Everything Toolbar:https://github.com/stnkl/EverythingToolbar

Everything Toolbar 的作用在于,可以让 Everything 接管 Win10 搜索框。它的使用需要 Everything 1.4.1 以上的版本。另外,在使用前,还需要配置 4.7 版本以上的.NET 框架,大家可以直接从微软官方下载安装。

.NET 4.8:https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48

解压 Everything Toolbar 的压缩包到一个目录,可以看到其中有一个“install.cmd”的文件。用管理员权限运行它,Everything Toolbar 就安装完成了。

▲ 是一个绿色软件,用管理员权限运行其中的“install.cmd”文件即可

之后,在 Win10 的搜索框中,输入文字搜索,调用的就是 Everything,搜索结果是由 Everything 提供的,质量要比 Win10 自带搜索高得多!

▲ 官方的效果图

▲ 可以和 IbEverythingExt 配合使用,支持拼音首字母搜索

总结

总的来说,只要你对搜索有高一点的要求,Everything 就称得上是历代 Windows 上必备的神器。上文推介的工具弥补了 Everything 的一些遗憾,如果你想要获得更好的搜索体验,不妨尝试一下吧!