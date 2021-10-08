美股周四：热门中概股大涨，阿里巴巴涨 8.3%、B站涨 9.5%

美国时间周四，美股收盘主要股指全线上涨。美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）宣布，美国参议院两党议员就短期内提高债务上限达成协议。

道琼斯指数收于 34754.94 点，上涨 337.95 点，涨幅 0.98%；标准普尔 500 指数收于 4399.76 点，涨幅 0.83%；以科技股为主的纳斯达克综合指数收于 14654.02 点，涨幅 1.05%。周四的上涨，使本周美股主要股指均上扬。

大型科技股多数上涨，苹果、谷歌、亚马逊和微软股价均上涨，其中谷歌和亚马逊涨幅超过 1%；Facebook 和奈飞股价下跌，其中 Facebook 跌幅超过 1%。

芯片龙头股普遍上涨，台积电、英伟达涨幅超过 1%，AMD 涨幅超过 2%。

电动汽车股普遍上涨，特斯拉上涨 1.39%，蔚来上涨 6.92%，小鹏上涨 7.02%，理想上涨 5.07%，法拉第未来上涨 9.80%。

中概电商股普遍大涨，阿里巴巴上涨 8.26%，京东上涨 6.16%，拼多多上涨 6.30%。

中概在线教育股普遍上涨，网易有道上涨 11.93%，好未来上涨 3.26%，新东方上涨 2.35%，高途上涨 1.21%。

其它热门中概股普遍上涨，其中知乎上涨 10.79%，斗鱼上涨 10.46%，哔哩哔哩上涨 9.54%，满帮上涨 6.11%，百度上涨 4.81%，滴滴上涨 3.30%，BOSS 直聘上涨 1.47%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

在舒默美宣布就债务上限达成妥协的消息后，美股触及盘中高点。这一妥协将避免一场前所未有的美国主权债务违约。

本周，华盛顿能否就债务上限达成协议，成为悬在美国股市头上的达摩克利斯之剑。舒默表示，议员们就提高短期债务上限达成了协议，他希望该协议能在周四晚些时候获得通过。该协议将把债务上限延长至 12 月初。

美国劳工部周四公布，上周首次申请失业金人数大幅下降，也有助于提振市场人气。根据美国劳工部的数据，截至 10 月 2 日当周，美国首次申请失业金人数为 32.6 万人，低于道琼斯预估的 34.5 万人，也低于前一周的 36.4 万人。

投资者正在等待美国劳工部将于周五发布的非农就业报告。正在考虑何时撤出紧急大规货币刺激措施的美联储，正在密切关注这些数据。