贾跃亭法拉第未来遭做空：“不认为 FF 公司能卖出哪怕一辆汽车”

IT之家 10 月 8 日消息 当地时间 10 月 7 日，美国做空机构 J Capital Research 发布了一份关于 FF 公司的沽空报告，该机构通过现场走访调研、对公司财报数据以及技术能力的分析并结合上市后系列资本运作等，直言“不认为 FF 公司能卖出哪怕一辆汽车”。

据中国证券网报道，J Capital Research 这份 28 页的沽空报告从 FF 公司投产能力、资本运作表现、研发投入状况以及贾跃亭自身在国内受到的处罚等多个角度表达了其对 FF 公司的质疑，消息来源包括实地调研走访、公司财报数据及公开资料等。

J Capital Research 称 FF 是“新兴的电动汽车骗局”：“我们认为，Faraday Future 永远也卖不出一辆车。到目前为止，它不过是一个从美国投资者那里募集资金的桶，然后把钱倒进其创始人、中国最知名的证券诈骗犯贾跃亭创造的债务黑洞。”

IT之家了解到，7 月 22 日晚间，乐视控股创始人贾跃亭旗下法拉第未来（Faraday Future，简称“FF”）正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“FFIE”。发行价为 13.78 美元/ADS，开盘报 16.8 美元/ADS，较发行价上涨 22%，总市值达 54 亿美元。已经四年没有接受媒体访问的贾跃亭表示，FF 上市是一个新的起点，解决了最大的资金问题，接下去全力以赴实现 12 个月量产交车。对于公众最为关心的债务问题，贾跃亭简短回应：“我会彻底解决的”。被问及是否有回国打算，贾跃亭说：“那必须的”。