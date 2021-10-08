百度公布 mRNA 疫苗序列设计算法，可在 10 分钟内找到最优解

10 月 8 日消息，百度联合斯微生物公布了 mRNA 疫苗序列设计算法 LinearDesign 的新冠病毒疫苗生物实验结果：在稳定性、蛋白质表达水平以及免疫原性等多个衡量疫苗的重要指标上，LinearDesign 通过动态规划算法和线性化算法，可在 10 分钟内找到比天然序列稳定得多的新冠 mRNA 序列，实现在最短时间内得出最优化的方案。

此次新冠疫情期间，mRNA 疫苗以更高的安全性和有效性，以及更快的研发和生产速度，在诸多技术中被寄予厚望，尽管目前 mRNA 技术已被成功商业化，但全球的科研团队仍面临一个统一难题：mRNA 疫苗普遍稳定性低，致使它非常“脆弱”，在保存、运输甚至生产过程中会因为降解而失效，对温度、酸碱度要求也较为苛刻。

而 LinearDesign 设计的新冠疫苗序列均大幅优于传统方法设计的基准序列，尤其在抗原中和抗体滴度指标上，LinearDesign 设计的序列最高超过基准序列达到 20 倍，其实际有效性和应用于生物制药领域的巨大价值被充分验证。

以 LinearDesign 算法为代表的生物计算技术，将大大缩短新药研发的周期、降低研发成本，与此同时这项技术还可用于传染病疫苗、肿瘤疫苗、单抗等各种疫苗和药物的研发。