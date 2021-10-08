《原神》2.2 预下载功能即将开启，进入游戏会更快

IT之家 10 月 8 日消息 原神游戏官方宣布，为了给旅行者更好的游戏体验，制作组将于近期在 PC 端和移动端开放预下载功能。预下载开放时间为 2021/10/11 11:00 （2.2 版本更新前）

IT之家获悉，《原神》移动端进行预下载，会提前下载部分新资源，加快版本更新后在登录界面的资源下载进度，减少资源下载消耗的时间。

在版本更新时，iOS 设备仍需要进入 App Store，点击更新。安卓设备需要设备进入游戏，按照游戏内弹窗提示完成更新（或进入应用商店，点击更新）。

移动端的旅行者在预下载时无法进行游戏，建议旅行者在完成秘境或各种挑战后再进行操作。

PC 端的旅行者可以在预下载的同时进行游戏，由于下载会占用一定的网络带宽，建议旅行者在网络状况较好的情况下才进行此操作。

完成预下载后，旅行者在版本更新维护结束后就可更快体验到新版本内容。

更新方式

移动端（iOS & 安卓）：

方式一，在游戏内点击派蒙图标-设置-其他-预下载资源包，即可开始预下载。

方式二，点击登录界面左下角【预下载资源包】图标，即可开始预下载。

在版本更新时，iOS 设备需要进入 App Store，点击更新。安卓设备进入游戏后，按照游戏内弹窗提示完成更新（或进入应用商店，点击更新）。

凡进行过预下载，都可加快在登录界面的资源下载进度。

PC 端：

功能开放后，需要先更新启动器。更新完成后，在启动器界面，【开始游戏】按钮左边会出现【游戏预下载】按钮，点击即可获取新版本游戏包。

凡进行过预下载，都可加快启动器在版本更新时的更新进度。