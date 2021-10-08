光学、无线电等领域国家计量基准发布：填补我国相关领域最高测量能力空白

近日，市场监管总局依据《计量法》《计量基准管理办法》有关规定，批准新建 3 项国家计量基准、经技术改造后替代原有 2 项计量基准，这 5 项国家计量基准涉及电离辐射、流量、光学、无线电等 4 个计量专业领域，填补了我国相关领域最高测量能力空白。

其中，光学领域基准升级更新为新技术发展奠定坚实基础；无线电领域基准更新为数字经济时代全面赋能。

具体来看，“漫透射视觉密度基准装置”采用了自主研制的光纤半球发射器，技术条件符合国际新定义的规定。

新的基准装置扩展了原有基准的测量范围，减小了测量不确定度，测量能力达到国际先进水平，满足了当前社会各行业对光学密度量值溯源的需求。

尤其是人工智能技术新领域，例如视觉感知、智能显示、安防监控等，以及核设施监测、航天器无损检测、医学影像等传统领域的极端量溯源需求。

同轴功率基准是我国无线电同轴功率量值溯源的源头，有力保障了无线电功率量值传递的准确与统一。

新型“同轴功率基准装置”具有准确度高、稳定性好、体积小、重量轻、操作方便的特点，扩展了原基准的测量范围，提高了测量水平，测量能力达到国际先进水平，可以为通信、航天、气象、广播等领域的科研院所、重点企业提供功率量值溯源，能够保障无线电功率量值的准确、有效、一致，以满足国内无线电功率的精准溯源需求，支撑我国科技、工业、经济的发展。