贾跃亭回应 J Capital Research 做空 FF 报告：冷饭热炒，无稽之谈

IT之家 10 月 8 日消息 据 AI 财经社报道，针对 J Capital Research（美奇金投资）发布的针对 Faraday Future 的做空报告，FF 创始人贾跃亭今天下午 15：08 在朋友圈发文公开回怼表示：冷饭热炒，无稽之谈。称让 J Capital Research 小心，这已经不是他们第一次被打脸了。最后，贾跃亭表示，2022 年，加州汉福德，新物种诞生日见。

另据财联社报道，FF 相关人士表示，该报告充满大量误导性信息，缺乏逻辑且无事实依据。FF 对该机构不负责任的行为表示失望且予以谴责，并将对此类不实指控保留法律追诉的权利。

IT之家了解到，当地时间 10 月 7 日，美国做空机构 J Capital Research 发布了一份关于 FF 公司的沽空报告，该机构通过现场走访调研、对公司财报数据以及技术能力的分析并结合上市后系列资本运作等，直言“不认为 FF 公司能卖出哪怕一辆汽车”。

据中国证券网报道，J Capital Research 这份 28 页的沽空报告从 FF 公司投产能力、资本运作表现、研发投入状况以及贾跃亭自身在国内受到的处罚等多个角度表达了其对 FF 公司的质疑，消息来源包括实地调研走访、公司财报数据及公开资料等。

J Capital Research 称 FF 是“新兴的电动汽车骗局”：“我们认为，Faraday Future 永远也卖不出一辆车。到目前为止，它不过是一个从美国投资者那里募集资金的桶，然后把钱倒进其创始人、中国最知名的证券诈骗犯贾跃亭创造的债务黑洞。”