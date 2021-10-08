玩家反馈《英雄联盟手游》Bug，官方公布常见问题解答

IT之家 10 月 8 日消息 今日，《英雄联盟手游》开启了不限号不删档测试。同时，《英雄联盟手游》 iOS 版上线了苹果 App Store，并且已经开放下载。

英雄联盟手游官方微博称，今天收到了召唤师们反馈的在游戏内遇到的一些问题，官方非常重视大家的游戏感受，找了开发团队了解情况，并把探来的几个问题及其解答报给玩家。

1、充值返利无法领取、未到账

超燃测试期间的充值返还现已将开放领取，如您未在代号“金克丝”测试期间领取过充值返还和超燃测试专属奖励，可前往官网唯一活动页面领取，移动端链接：点此直达。

温馨提示：召唤师们于代号“金克丝”限量测试中获得的召唤师账号等级、虚拟道具 (点券、英雄、皮肤、蓝色晶石以及藏品) 将被保留至不限号不删档测试，而召唤师的排位相关信息 (如段位) 将在不限号不删档测试开启后重置。因此，如果您在代号“金克丝”限量测试时已领取过超燃测试充值返还及超燃测试专属奖励，将无法再重复领取。

如您正确操作后仍然无法成功领取充值返还，请前往腾讯客服微信公众号或者腾讯客服官网 kf.qq.com 反馈您的问题，我们诚挚为您提供服务。

2、对局加载界面卡在 0%

由于当前同时进行对局的召唤师数量过多，服务器压力较大，造成部分召唤师在进入对局时出现了加载进度慢的问题，我们正在紧急修复中，对此给您造成的不便我们非常抱歉，请留意后续游戏内的修复更新信息，感谢您的理解与支持。

3、对局结束后不结算或延迟结算

由于当前同时进行对局的召唤师数量过多，服务器压力较大，造成部分结算出现了延迟现象。我们正紧急修复中，请您耐心等待，感谢您的理解与支持。

4、盛典蛋糕发放领取显示资源不存在

该问题目前已修复完成，感谢各位召唤师的反馈，已进行兑换的召唤师后续将收到邮件补发对应道具奖励，敬请留意。对您造成的不便我们深感歉意。

5、预创角 ID 被改名，玩家使用补发的改名卡注册此前预创角 ID 提示昵称被占用

如果您的 ID 违反了规范要求，系统会自动修改昵称并通过邮箱发放改名卡，您需要在邮箱领取改名卡后，使用改名卡修改新的昵称。违规昵称将无法再使用，系统将统一回收，感谢您的理解。

6、结算页面无法点赞

问题正在紧急抢修中，请您耐心等待，感谢您的理解与支持。

7、无法改名、改名卡未上架

改名卡预计将在下个版本上架商城，届时欢迎各位召唤师体验。

盟妹儿是你们忠实的伙伴，有任何问题都可以向盟妹儿反馈，我会以最快速度了解和处理。感谢大家对《英雄联盟手游》的支持，让我们随时随地，英雄联盟！

IT之家了解到，国服不限号不删档测试开启后，将与全球赛季保持一致，从 S3 赛季开启征程。S1 和 S2 的奖励将会通过完全免费兑换的形式带给玩家。