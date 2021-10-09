清华校友吴旻当选 IEEE SPS 首位华裔女主席，曾发明“数字水印”防伪技术

刚刚，IEEE 信号处理学会 (SPS) 2022-2023 候任主席公布。

我们获悉，马里兰大学教授、清华校友吴旻从候选者中脱颖而出，将在 2024-2025 成为学会 70 余年历史上第一位华裔女主席！

1996 年，吴旻于清华大学获得自动化系学士及经管学院双学位，并在 2001 年获普林斯顿大学电子工程博士学位。

她现任马里兰大学电子与计算机系统教授、工学院副院长、杰出学者教师，是美国国家学术发明院院士，IEEE 及 AAAS Fellow。

此前，她曾作为首位亚裔女性当选 IEEE 信号处理学会副主席，2015-2017 年担任 IEEE Signal Processing Magazine 主编。

并且是获得 IEEE Harriett B. Rigas Educator Award 的首位华裔教授。

吴旻的研究领域为信息安全及鉴定、多媒体信号处理、数据科学研究。

可以保护电子信息不被盗用的“数字水印”技术，就是由她发明。

深耕信息安全保护 25 余年

“数字水印”是一种可嵌入电影、音乐、图片等多媒体文件中的防伪技术。

涉及到信号处理、加密技术、通讯技术、编码和信息理论等多个领域。

在电子文件中加入“水印”，要做到不被人看出来，同时还不能干扰原文件的信息。

此前在接受《华尔街日报》 采访时，吴旻就表示双色图像本身的特点使得置入加密的编码困难重重。不过这个问题早在吴旻还在普林斯顿大学攻读电子工程博士时已经解决。

事实上，早在 2005 年，他们就已经做到让人们几乎看不到“数字水印”的痕迹了。

比如在刷卡付账后签下的电子签名很容易在电脑上被模仿，但是如果在电子签名中植入肉眼看不见的日期、付款金额等“数字水印”，即使有人复制了这个签名，也无法利用它去进行诈骗活动。

在让“数字水印”起到防伪功能的同时，吴旻的研究还可以在信息被盗用后，提供线索追查嫌疑人。

而除了“数字水印”，吴旻还发明了“数字指纹”。

这项技术是在电子文本传输和存储前加入一段隐蔽的、不易发现的独特讯号。

它最大的特点就是在每一份电子文件中都不一样。

因此可以保证即使盗用者把数份这样的电子文件进行比对，也无法去除被置入的电子指纹。

“我们共同创造历史”

据透露，吴旻在此次竞选中，在三位候选人中赢得了超过半数的选票。

赢得竞选后，吴旻教授也激动地表示：

这是我们共同创造的历史 特别在亚太地区因为广泛的号召和参与，前所未有地达到了超过其他所有地区的最高投票率和投票数！

此前，杜克大学陈怡然教授、加州大学伯克利分校马毅教授曾在微博上为吴旻教授拉票。

在此前竞选的介绍中，吴旻教授表示，如果她当选 IEEE SPS 主席，将通过接纳不同性别、地区、文化背景、技术兴趣和职业道路的成员，使 SPS 成为一个真正具有多元化和包容性的社区。

这次赢得竞选，对于提高亚裔学者的话语权也非常有利。

值得一提的是，上一任（2021-2022）IEEE 信号处理学会主席马里兰大学教授的 K.J. Ray Liu，同样是亚裔学者。

在此，我们恭贺两位学者获得此项殊荣。