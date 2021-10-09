消息称 Q4 消费类笔记本电脑需求将进一步疲软

集微网消息，业内消息人士称，在刚刚结束的国庆假期期间，笔记本 ODM 的出货量令人失望，这可能意味着今年第四季度笔记本销量将特别疲软，年终圣诞购物季的销售势头也可能低于过去几年。

据 digitimes 报道，消息人士表示，在为期一周的国庆长假期间，大多数 ODM 的中国大陆装配厂员工请假 4 天，而过去几年只有 1-2 天的假期。出货量下降的部分原因是某些笔记本电脑组件（例如电源管理 IC）持续短缺。

消息人士称，ODM 往往从 9 月到 11 月中旬甚至 12 月增加出货量，以满足美国和欧洲蓬勃发展的黑色星期五和圣诞节购物需求，他们不得不雇佣更多的工人并减少假期，以更好地完成订单，但今年的情况将有所不同。

越来越多的迹象表明，2021 年下半年美国和欧洲的购物旺季势头可能会比往年走弱。消息人士认为，一方面是因为不断增长的通胀压力正在削弱消费者的消费能力；另一方面，不断上涨的芯片价格和飞速上涨的运费促使品牌供应商提高价格，加之消费者购买力减小，进一步削弱了消费类笔记本电脑的需求和出货量。

另外，消息人士称，与消费类笔记本电脑相比，商用笔记本电脑的出货量受到的影响较小，因为美国和欧洲的企业在解除封锁后重返办公室后，对商用电脑的更换需求强劲。