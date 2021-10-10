在外国赚钱逃税更难了，三星电子、SK 海力士或要在当地缴纳部分公司税

10 月 10 日消息，据外媒报道，根据全球 136 个国家和地区最新达成的国际企业税收规则，韩国芯片制造商三星电子和 SK 海力士可能不得不在赚取利润的国家缴纳部分公司税。

根据经济合作与发展组织 (OECD) 的消息，最新规则将对跨国公司赚取的利润征收最低 15% 的全球公司税。与此同时，这些税收将在不同国家分开征缴，以防止它们逃税。

根据该协议，全球销售额超过 200 亿欧元 (约合 231 亿美元)、盈利在 10% 及以上水平的跨国公司将受到新规则的约束。在那些有业务活动并赚取利润的市场，这些企业预计将支付利润的 25%。跨国公司因长期将利润转移到公司税率较低的国家或地区而受到抨击。

三星电子是世界上最大的存储芯片制造商，预计将成为韩国首家受到新规则约束的公司。去年，三星电子的营收达到 236.8 万亿韩元 (约合 1980 亿美元)，同比增长 2.78%。

如果按照年销售额计算，韩国第二大芯片制造商 SK 海力士也会被纳入新的税收协议。但根据利润率的不同，该公司可能会被排除在要征税的跨国公司名单之外。

去年，三星电子和 SK 海力士分别缴纳了 4.8 万亿韩元（约合 40 亿美元）和 1.4 万亿韩元（约合 11.7 亿美元）的公司税。

不过，韩国财政部表示，新的全球税收规则预计对韩国企业的竞争力影响有限。该机构表示，这项税收协议将有助于韩国政府征收更多税收，因为谷歌和 Facebook 等全球科技巨头将不得不在 2023 年规则生效时在韩国缴纳更多公司税。

韩国财政部长洪南基早些时候表示，预计全球跨国公司向韩国政府缴纳的税款将超过本土公司向外国缴纳的税款。

经合组织表示，最低企业税率可能使各国每年新增约 1500 亿美元收入，对超过 1250 亿美元利润的征税权预计将重新分配到大公司赚钱的市场。

新的税收协议将送交定于下周三举行的 20 国集团财长会议批准，预计 20 国集团领导人将在 10 月 30 日和 31 日的罗马峰会上批准该协议。