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vivo 新款智能手表即将到来，现已通过工信部认证和蓝牙认证

2021/10/10 14:53:31 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 10 日消息 有网友发现 vivo 新款智能手表已通过蓝牙 SIG 认证，而该机此前已通过国家工信部认证。

据悉，该机支持蓝牙 5.1 规范，支持 4G 网络，支持独立 eUICC 芯片的 eSIM 技术

此前有消息称 vivo 旗下的平板和新智能手表已经开始量产，只待发布。此外，vivo 折叠屏手机也有可能在今年亮相，笔记本电脑也正在路上。

目前尚未发现更多关于 vivo 新品的消息，预计会在近期到来。届时IT之家将为大家带来更多报道。

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关键词：vivo笔记本电脑手表手机

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